बच्चों में बढ़ रहा कब्ज, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

दिसंबर को कोलोन एवयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद पेट की सेहत के बारे में जागरूकता फैलाना है. इस दौरान विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि बेंगलुरु में 5 साल से ऊपर के बच्चों में कब्ज के मामले बढ़ रहे हैं. इसकी एक बड़ी वजह बच्चों का बेकरी के सामान और प्रोसेस्ड स्नैक्स ज्यादा खाना है.

Constipation on the Rise in Kids Blame Bakery Bites and Processed Junk