Benefits of Liquorice: खुद को स्वस्थ रखने के लिए करें मुलेठी का सेवन

Benefits of Liquorice: मुलेठी का इस्तेमाल सदियों से होता चला आ रहा है। मुलेठी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, ग्लिसराइजिक एसिड के गुणों से भरपूर होती है। मुलेठी कान और नाक के रोग में भी लाभकारी है। इस जड़ी बूटी का स्वाद चीनी की तुलना में ज्यादा मीठा होता है।

Consume liquorice to keep yourself healthy