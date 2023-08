अगर आप भी खा रहे हैं शुगर फ्री गोलियों तो हो जाएं सावधान , जानलेवा हो सकती हैं ये गोलियां

जयपुरPublished: Aug 12, 2023 11:10:15 am Submitted by: Manoj Kumar

Consuming sugar free pills can be dangerous for diabetes patients : करोड़ से अधिक हैं देश में डायबिटीज रोगी, इनमें से बहुत से रोगी चीनी की जगह शुगर फ्री गोलियां लेते हैं। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए चीनी का परहेज करते हैं लेकिन बहुत से लोग चाय या कॉफी में स्वाद के लिए चीनी की जगह शुगर फ्री गोलियां लेते हैं।

Consuming sugar free pills can be dangerous for diabetes patients

Consuming sugar free pills can be dangerous for diabetes patients : करोड़ से अधिक हैं देश में डायबिटीज रोगी, इनमें से बहुत से रोगी चीनी की जगह शुगर फ्री गोलियां (sugar free tablets) लेते हैं। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए चीनी का परहेज करते हैं लेकिन बहुत से लोग चाय या कॉफी में स्वाद के लिए चीनी की जगह शुगर फ्री गोलियां (sugar free tablets) लेते हैं। एक शोध के मुताबिक इस कृत्रिम मिठास (artificial sweetener) से हाइ ब्लड प्रेशर (high blood pressure) और दिल की बीमारियों के साथ कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि शुगर फ्री गोलियां लेने से बचें।