भारत में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 656 नए केस मिले, एक की मौत

भारत में रविवार को कोरोना के 656 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये आंकड़े पिछले 24 घंटों के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में इस वक्त कुल 3,742 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। केरल में सबसे ज्यादा 128 नए मामले पाए गए, जबकि कर्नाटक में 96 केस दर्ज किए गए।

Corona cases increase again in India, 656 new cases found, one death