कोरोना की दूसरी लहर में बदल गए लक्षण, ज्यादातर युवा हो रहे संक्रमित

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना तांडव मचाते कोरोना वायरस के बीच निजी डायग्नोस्टिक लैबों में सैंपल देने वाले लोगों को टेस्ट रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। इसकी वजह टेस्टिंग लैब के कर्मचारियों का भारी संख्या में कोरोना संक्रमित होना है। वहीं, कोरोना की दूसरी लहर में इसके लक्षण बदले हुए नजर आ रहे हैं जबकि युवाओं की काफी संख्या इससे संक्रमित हो रही है।

इस बारे में जीनस्ट्रिंग्स लैब्स की संस्थापक निदेशक डॉ. गौरी अग्रवाल ने कहा, "निश्चित रूप से नए मामलों में तेज उछाल है, कई प्रयोगशालाओं के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और लैब कर्मचारियों को कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया जा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "लगातार भर्ती किए जाने की प्रक्रिया जारी है, आपको लोगों को प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें सिस्टम में लाना होगा। समस्या कर्मचारियों के साथ है, मशीनों के साथ नहीं।"

A lot of young people testing COVID positive as compared to old people. Symptoms are different this time. Many are complaining of dry mouth, gastrointestinal issues, nausea, loose tools, red eyes & headache. Everyone doesn't complain of fever: Genestrings Diagnostic Centre chief https://t.co/3JkPwWC0si