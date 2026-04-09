LPR Symptoms: खाना खाने के बाद गले में जलन और खांसी? हो सकता है ये रोग, जानिए लक्षण और बचाव

LPR यानी लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स में पेट का एसिड ऊपर की तरफ गले तक पहुंच जाता है। आमतौर पर जब हम ज्यादा या भारी खाना खाते हैं, तो पेट में मौजूद एसिड और एक एंजाइम (पेप्सिन) फूड पाइप से होते हुए ऊपर आ जाते हैं। डॉ. सलहैब बताते हैं कि यह एसिड हमारे गले के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां वॉयस बॉक्स होता है। यह हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए वहां हल्की सी भी जलन खांसी और परेशानी का कारण बन जाती है।