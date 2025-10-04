Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

पेरेंट्स सावधान! 2 साल से कम बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं Cough Syrups, Health Ministry ने जारी की चेतावनी

Health Ministry Advisory: DGHS ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा (Cough Syrup) न दें। जानें इसके खतरे, सावधानियां और घरेलू उपाय।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 04, 2025

Health Ministry Advisory

Health Ministry Advisory (photo- gemini ai)

Health Ministry Advisory: हाल ही में मध्यप्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा (Cough Syrup) पीने से 12 बच्चों की मौत के मामले सामने आए। इसके बाद Directorate General of Health Services (DGHS) ने देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खास एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को खांसी की दवा बहुत सोच-समझकर और डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।

बच्चों को खांसी की दवा क्यों नहीं देनी चाहिए?

DGHS का कहना है कि छोटे बच्चों में खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां ज्यादातर अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसके लिए दवा की जरूरत नहीं होती। खांसी की दवाएं दो साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। पांच साल तक के बच्चों में भी इन दवाओं का इस्तेमाल बहुत ही सीमित और डॉक्टर की सख्त निगरानी में होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दवाओं का गलत इस्तेमाल बच्चों में गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकता है। खासकर जब कई तरह की दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है या फिर डोज का ध्यान नहीं रखा जाता।

डॉक्टर क्या कहते हैं?

DGHS ने साफ किया है कि बच्चों में खांसी-जुकाम होने पर पहले बिना दवा वाले उपाय (non-pharmacological measures) अपनाने चाहिए। जैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। उन्हें आराम करने दें। गर्म सूप या दूध जैसी चीजें दें।भाप (steam) दिलाना भी राहत दे सकता है। नकली और मिलावटी दवाओं से खतरा

रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ जगह बच्चों की मौत नकली या घटिया दवाओं की वजह से हुई। इसलिए DGHS ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे सिर्फ Good Manufacturing Practices (GMP) वाले और क्वालिटी-टेस्टेड प्रोडक्ट ही खरीदें और मरीजों को दें।

जांच में क्या सामने आया?

मृत्यु के मामलों की जांच NCDC, NIV, ICMR और AIIMS नागपुर की टीम कर रही है। अब तक की टेस्ट रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि बच्चों की मौत वाले सैंपल्स में diethylene glycol (DEG) या ethylene glycol (EG) जैसे ज़हरीले केमिकल नहीं मिले। कुछ मामलों में अन्य इंफेक्शन (जैसे लेप्टोस्पायरोसिस) की भी पुष्टि हुई है।

माता-पिता के लिए जरूरी सावधानी

बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कभी खांसी की दवा न दें। दो साल से छोटे बच्चों में यह बिल्कुल वर्जित है। किसी भी दवा का इस्तेमाल करते वक्त उसके डोज और अवधि पर खास ध्यान दें। अगर बच्चा लगातार खांस रहा है या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

ये भी पढ़ें

कफ सिरप पर केंद्र की एडवायजरी, बच्चों के लिए खांसी की दवाई पर बैन
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

04 Oct 2025 12:19 pm

Hindi News / Health / पेरेंट्स सावधान! 2 साल से कम बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं Cough Syrups, Health Ministry ने जारी की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Pollution Effect Heart: दिल के लिए प्रदूषण बना ‘साइलेंट किलर’, हर साल लाखों मौत, बचाव के लिए बदलें ये आदतें

AIR Pollution,Air pollution heart disease risk,Stroke caused by air pollution
लाइफस्टाइल

सावधान! कम उम्र में बड़ा खतरा, गुदा से खून बहना हो सकता है Colorectal Cancer का इशारा

Colorectal Cancer Risk,colorectal cancer,rectal bleeding,
स्वास्थ्य

Food For Good Height: बच्चों की बढ़ रही हाइट के लिए फिजिकल वर्कआउट के साथ सही डाइट भी है जरूरी, शामिल करें ये फूड्स

kids height food,height growth diet,foods for height,
लाइफस्टाइल

Mental Health : डिप्रेशन, बुरे ख्याल और भ्रम: गंभीर मानसिक समस्याओं का इलाज क्या है? थेरेपी या सिर्फ दवा?

Insomnia treatment, Anxiety, Mental Health
स्वास्थ्य

Human Eggs from Skin Cells: बिना नेचुरल कंसेप्शन के भी होगा बच्चा? इंसानों की सेल्स से बनेगा ह्यूमन एग! जल्द जन्म ले सकते हैं जेनेटिक बेबी

Human Eggs from Skin Cells
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.