कफ सिरप पर केंद्र की एडवायजरी, बच्चों के लिए खांसी की दवाई पर बैन

Cough Syrup Advisory: खांसी के इलाज में दी गई कफ सिरप ने मध्यप्रदेश, राजस्थान में बच्चों पर कहर ढा दिया है। एक दर्जन बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा है कि दो साल के बच्चों को खांसी की दवा न दें। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीडि़त बच्चों को दी गई दवाओं के सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर माना है कि उनमें डायथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) जैसे घातक रसायन मौजूद नहीं हैं। ये दोनों रसायन किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं जबकि मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने के कारण ही बच्चों की मौत हुई है।