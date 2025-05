Covid Cases Rising in India : इन 5 बीमारी वालों को विशेष सावधानी की जरूरत, घबराएं नहीं, समझें क्यों

Covid Cases Rising in India : स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 के नए मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में सामने आ रहे हैं। एक नया वैरिएंट NB.1.8.1 भी तमिलनाडु में मिला है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों और गंभीर बीमारियों या बिना वैक्सीन वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। (COVID Cases Are Rising Again)