दिमाग पर वायरस का कहर! कोविड संक्रमण से बढ़ सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का जोखिम

Covid Infection May Trigger Schizophrenia : जबकि दुनिया को एक नए कोविड-19 केस के वृद्धि का सामना करना हो रहा है, एक नई अध्ययन ने दिखाया है कि SARS-CoV-2 संक्रमण और जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों के प्रारंभ में एक संबंध हो सकता है, जैसे कि शिजोफ्रेनिया।

Fear of Schizophrenia Rises After Covid, Focus on Mental Health