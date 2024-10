वायु प्रदूषण का खतरा: जानें दिल और फेफड़ों को सुरक्षित रखने के उपाय

Poor Air Quality in Delhi: मास्क पहनें और सतर्क रहें डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को बीमारियों से बचने और अपने फेफड़ों और दिल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मास्क पहनने और अन्य सावधानियाँ बरतने की सलाह दी जा रही है।

प्रदूषण और दिल की सेहत पर प्रभाव Pollution and its effects on heart health एशियन अस्पताल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. प्रतीक चौधरी ने बताया, “पार्टीकुलेट मैटर, विशेषकर PM2.5, वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों का मुख्य कारक है, जो वैश्विक हृदय संबंधी मुद्दों से 57% मौतों का योगदान करता है।” ये महीन कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और रक्तप्रवाह में मिल सकते हैं, जिससे विभिन्न हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं।

एक्सपोजर का अलर्ट डॉ. चौधरी ने चेतावनी दी कि “संक्षिप्त एक्सपोजर भी एरिथमिया, दिल के दौरे और यहां तक कि स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है। दीर्घकालिक एक्सपोजर धमनियों में पट्टिका का निर्माण करता है और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है।”

प्रबंधन योजना डॉ. मित्तल ने बताया कि “मैं अपने मरीजों को दिवाली से पहले फोन करता हूं ताकि उन्हें प्रदूषण बढ़ने के दौरान अपने रोगों के प्रबंधन के लिए एक कदम-दर-कदम योजना दे सकूं।” उन्होंने यह सलाह दी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और पहले से मौजूद बीमारियों वाले बच्चे सुबह के समय बाहरी गतिविधियों से बचें और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करें।

आवश्यक सावधानियाँ घर के अंदर रहें जब आवश्यक हो डॉ. मित्तल ने सलाह दी कि “जब AQI 200 से अधिक हो, तो बाहरी गतिविधियों को सीमित करें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो, तो N95 मास्क पहनना महत्वपूर्ण है।”

वायु गुणवत्ता की निगरानी करें डॉ. विभू कावत्रा, वरिष्ठ सलाहकार और पल्मोनोलॉजिस्ट, ने मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके AQI की जांच करने की सलाह दी। “यह आकलन करें कि क्या बाहर जाना आवश्यक है,” उन्होंने कहा।

इनडोर वायु गुणवत्ता का ध्यान रखें खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखने से बाहरी प्रदूषकों के संपर्क को कम किया जा सकता है। एयर प्यूरीफायर का उपयोग करना और उचित वेंटिलेशन बनाए रखना एक स्वस्थ इनडोर वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। डॉ. कावत्रा ने कुछ इनडोर पौधों को शामिल करने की भी सिफारिश की जो हवा को शुद्ध कर सकते हैं।

स्वस्थ जीवनशैली का पालन करें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर संतुलित आहार बनाए रखना प्रदूषण के प्रभावों से लड़ने में मदद कर सकता है। हाइड्रेटेड रहना और गुणवत्तापूर्ण नींद सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। “ध्यान करना प्रदूषण से उत्पन्न तनाव को कम करने में मदद कर सकता है,” डॉ. मित्तल ने सुझाव दिया।

जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, इसके साथ जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिवाली जैसे त्योहारों के करीब आते हुए, सतर्क रहना और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है।