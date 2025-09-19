Kerala News : “95% मरीजों की हो जाती है मौत”, केरल में बढ़ता घातक संक्रमण, ब्रेन-ईटिंग अमीबा के 120 से अधिक मामले

इस बीमारी का इलाज करना मुश्किल है, इसलिए सावधानी ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। गर्मियों में तालाब, झील या गंदे स्विमिंग पूल में न तैरें। अगर तैरना जरूरी हो तो नाक पर क्लिप जरूर लगाएं। नाक धोने के लिए सिर्फ उबला या फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। बच्चों को पाइप (hose) या स्प्रिंकलर से खेलने से बचाएं। घर के छोटे पूल को रोज साफ करें और बड़े स्विमिंग पूल में क्लोरीन का सही स्तर बनाए रखें।