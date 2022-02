पैरों में दर्द और सूजन की समस्या से रहते हैं परेशान तो शरीर में इन विटामिन्स और मिनरल्स की हो सकती है कमी

पैरों में दर्द की समस्या से परेशान हैं या सूजन की समस्या से परेशान हैं तो शरीर में इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो सकती है, इसलिए यदि आप अक्सर पैरों में दर्द से परेशान रहते हैं तो जानिए की कौन से ऐसे विटामिन या मिनरल है जिनकी कमी शरीर में हो सकती है।

पैरों में दर्द की समस्या अक्सर शरीर में बनी रहती है, आमतौर पर लोगों को लगता है कि इसके होने के पीछा का कारण थकी होता है, लेकिन थकी के साथ-साथ इसका मुख्य कारण और भी हो सकते हैं। जैसे कि शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स और मैग्नीशियम की कमी का हो जाना, इसलिए जानिए कि यदि पैरों में अक्सर थकी होती है तो इसके पीछे के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और शरीर में यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन लक्षणों को आपको नजरअंदाज नहीं करना चहिए।

deficiencies that causes the leg pain