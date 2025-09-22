बांग्लादेश में डेंगू का कहर! एक दिन में सर्वाधिक मौतें, जानिए Dengue के जानलेवा लक्षण क्या हैं

Bangladesh Dengue Outbreak: बांग्लादेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक ही दिन में डेंगू से 12 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग (DGHS) के आंकड़ों के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस साल अब तक कुल 179 लोगों की जान डेंगू ने ले ली है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 740 नए डेंगू के मरीज सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या 41,800 से भी ज्यादा हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि डेंगू किस तेजी से फैल रहा है और लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा संकट बन चुका है।