स्वास्थ्य

बांग्लादेश में डेंगू का कहर! एक दिन में सर्वाधिक मौतें, जानिए Dengue के जानलेवा लक्षण क्या हैं

Bangladesh Dengue Outbreak: बांग्लादेश में डेंगू ने भयावह रूप ले लिया है। एक दिन में 12 लोगों की मौत और 740 नए केस सामने आए। जानें डेंगू के खतरनाक लक्षण और बचाव के आसान उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Sep 22, 2025

Bangladesh Dengue Outbreak
Bangladesh Dengue Outbreak (photo- gemini ai)

Bangladesh Dengue Outbreak: बांग्लादेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक ही दिन में डेंगू से 12 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग (DGHS) के आंकड़ों के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस साल अब तक कुल 179 लोगों की जान डेंगू ने ले ली है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 740 नए डेंगू के मरीज सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या 41,800 से भी ज्यादा हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि डेंगू किस तेजी से फैल रहा है और लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा संकट बन चुका है।

बारिश और डेंगू का गहरा रिश्ता

बांग्लादेश में जून से सितंबर तक का समय बरसात का मौसम होता है। इस दौरान पानी इकट्ठा हो जाता है और वहीं मच्छरों के पनपने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। खासकर एडीज मच्छर (Aedes mosquito), जो डेंगू फैलाता है, गंदे पानी या गमलों, कूलरों और टंकी में जमा साफ पानी में भी तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि हर साल मॉनसून के दौरान डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।

डेंगू के जानलेवा लक्षण

डेंगू को आम बुखार समझकर नज़रअंदाज़ करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके शुरुआती और गंभीर लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। अचानक तेज बुखार आना (104°F तक), सिरदर्द और आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते या रैशेज, उल्टी या मतली महसूस होना, नाक, मसूड़ों या शरीर से खून निकलना (गंभीर स्थिति में), पेशाब की मात्रा कम होना और कमजोरी, अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

डेंगू का अभी तक कोई खास इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए बचाव ही सबसे कारगर तरीका है। घर और आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें।मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर तेज बुखार हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई न लें।

भारत समेत कई देशों में डेंगू का खतरा

एक ही दिन में 12 लोगों की मौत ने यह साबित कर दिया है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि भारत समेत सभी दक्षिण एशियाई देशों में डेंगू का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है। इसलिए जागरूक रहना, समय पर लक्षण पहचानना और बचाव करना ही जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा उपाय है।

health

Health department

health news

Published on:

22 Sept 2025 06:21 pm

Hindi News / Health / बांग्लादेश में डेंगू का कहर! एक दिन में सर्वाधिक मौतें, जानिए Dengue के जानलेवा लक्षण क्या हैं

