अचानक क्यों बढ़ गए डेंगू के मरीज? टेस्ट की कीमत हुई तय; 265 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात

Increasing dengue cases: नोएडा में इस साल अब तक डेंगू के 312 मामले सामने आए हैं। जिनमें से पिछले दो हफ्तों में 130 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद में यह संख्या 108 है। नोएडा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक डेंगू टेस्ट की कीमत 600 रुपये है। निजी अस्पतालों को वेक्टर जनित बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।