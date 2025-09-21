Patrika LogoSwitch to English

अचानक क्यों बढ़ गए डेंगू के मरीज? टेस्ट की कीमत हुई तय; 265 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात

Increasing dengue cases: अचानक क्यों बढ़ गए डेंगू के मरीज? डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए 265 रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया है।

नोएडा

Harshul Mehra

Sep 21, 2025

dengue cases
अचानक क्यों बढ़ गए डेंगू के मरीज? फोटो सोर्स-Ai

Increasing dengue cases: नोएडा में इस साल अब तक डेंगू के 312 मामले सामने आए हैं। जिनमें से पिछले दो हफ्तों में 130 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद में यह संख्या 108 है। नोएडा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक डेंगू टेस्ट की कीमत 600 रुपये है। निजी अस्पतालों को वेक्टर जनित बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

265 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 265 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें निगरानी, ​​इलाज और जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रही हैं। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, फॉगिंग, लार्वाइसाइड का छिड़काव और जागरूकता अभियान जैसे रोकथाम के उपायों को भी और बढ़ाया गया है।

भारी बारिश और पानी जमा होने की वजह से बढ़े मच्छर

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मच्छरों की संख्या बढ़ने का कारण भारी बारिश और पानी जमा होना था। इस वजह से मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह बन गई। जिला मलेरिया अधिकारी स्तुति कीर्ति वर्मा ने कहा, "कई हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और वहां मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।"

कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

नोएडा में बारोला, हरोला, आम्रपाली ड्रीम्स, गैलेक्सी वेगा और रॉयल नेस्ट जैसे इलाके सबसे ज्यादा डेंगू प्रभावित इलाकों में हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / अचानक क्यों बढ़ गए डेंगू के मरीज? टेस्ट की कीमत हुई तय; 265 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात

