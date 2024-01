दुनिया भर के विशेषज्ञों के मुताबिक, अभी सबसे ज्यादा फैल रहा कोरोना का जेएन.1 वैरिएंट पहले की लहरों से भी बड़ी लहर ला सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जेएन.1 को 'वैरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट' (VOI) श्रेणी में रखता है क्योंकि ये बेहद तेजी से फैलता है और फिलहाल 41 से ज्यादा देशों में मौजूद है, इनमें भारत भी शामिल है।

Destructive corona wave may arrive by the end of January, experts warn