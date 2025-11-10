डेंगू से लेकर आंख की सर्जरी तक: अब सांस लेने में तकलीफ, जानें कैसी है Dharmendra की तबीयत?

Dharmendra Deol Health Update: बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र देओल एक बार फिर अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। 89 साल की उम्र में भी जिनकी मुस्कान और ऊर्जा लोगों को हैरान कर देती है वे इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी जिसके बाद परिवार ने एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस खबर के बाद फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।