Banana and Black Pepper Benefits: सुबह खाली पेट केला और काली मिर्च खाने के हैं चौंकाने वाले फायदे, मजबूत होगा इम्यून सिस्टम

Banana and Black Pepper Benefits (Image: Freepik)
Banana and Black Pepper Benefits: अक्सर हम फलों और मसालों को अलग-अलग देखते हैं। फलों से हमें एनर्जी मिलता तो मसलों से स्वाद मिलता है। अगर आप कुछ फलों और मसालों को साथ खाएं तो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केले और काली मिर्च की, जो मिलकर शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं।
सुबह खाली पेट या खाने के बाद अगर आप केले के ऊपर एक चुटकी काली मिर्च पाउडर छिड़क कर खाते हैं तो यह खाने में तो स्वदिष्ट लगता ही है साथ में पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
आयुर्वेद से लेकर आधुनिक रिसर्च तक, दोनों के फायदे अब वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुके हैं।
केला फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। वहीं काली मिर्च में ‘पाइपेरिन’ नाम का तत्व पाया जाता है जो शरीर में पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित करने में मदद करता है। जब दोनों साथ खाए जाते हैं तो ये पाचन को सक्रिय करते हैं और पेट फूलना, गैस या कब्ज जैसी आम समस्याओं से भी निजात दिलाने में मदद करता है।
केले में मौजूद प्राकृतिक शुगर - ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। वहीं, काली मिर्च उस ऊर्जा को पूरे शरीर में तेजी से फैलाने में मदद करती है। यही वजह है कि कई फिटनेस एक्सपर्ट इसे वर्कआउट से पहले का नेचुरल एनर्जी बूस्टर मानते हैं। यह थकान दूर रखता है और शरीर को लंबे समय तक एक्टिव बनाए रखता है।
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह जोड़ी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। केला पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है।
काली मिर्च शरीर में थर्मोजेनेसिस बढ़ाती है यानी शरीर में गर्मी पैदा कर मेटाबॉलिज्म तेज करती है जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है। बिना किसी साइड इफेक्ट के यह कॉम्बिनेशन धीरे-धीरे वजन कंट्रोल में लाने में मदद करता है।
केले में मैग्नीशियम और पोटैशियम की मात्रा काफी होती है जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं। वहीं काली मिर्च में मौजूद मैंगनीज बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। दोनों का साथ हड्डियों को जरूरी मिनरल्स देता है जिससे उम्र बढ़ने के बाद भी हड्डियां मजबूत और लचीली बनी रहती हैं।
अगर आप तनाव या चिड़चिड़ेपन से परेशान हैं तो केला और काली मिर्च आपका मूड बेहतर कर सकते हैं। केले में पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड शरीर में जाकर सेरोटोनिन में बदल जाता है जो दिमाग को शांत करता है। वहीं, काली मिर्च इन पोषक तत्वों को शरीर में बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है।
सर्दियों के मौसम में अक्सर सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां परेशान करती हैं। ऐसे में केला और काली मिर्च आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। केला विटामिन C और B6 से भरपूर होता है जबकि काली मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह कॉम्बिनेशन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और संक्रमण से रक्षा करता है।
