Soap Free Bath : “10 साल से नहीं लगाया साबुन”, इस एक्ट्रेस ने बताया बिना साबुन नहाने का तरीका, फायदे भी गिनाए

Soap Free Bath Trends: एक्ट्रेस विद्या मालवडे बिना साबुन नहाने का ट्रेंड 10 साल से फॉलो कर रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया है कि बगैर साबुन के कैसे नहाएं और इसके क्या फायदे (Soap Free Bath Benefits) हैं?

2 min read

मुंबई

image

Ravi Gupta

Oct 09, 2025

Soap free bath, Soap free bath benefits, Soap free bath benefits for skin, Vidya Malavade,

Soap free bath | एक्ट्रेस विद्या मालवडे की फाइल फोटो | Photo- instagram/Vidya Malavade

Soap Free Bath : अक्सर बॉलीवुड सितारे साबुन-शैंपू का प्रचार-प्रसार करते हैं। पर, एक ऐसी एक्ट्रेस है जो करीब 10 सालों से बिना साबुन के नहा रही हैं। ये दावा एक्ट्रेस विद्या मालवडे ने अपने इंस्टाग्राम के वीडियो में किया है। आइए जानते हैं कि बिना साबुन नहाने के क्या फायदे हैं (Soap free bath benefits), क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, या साबुन की जगह किन चीजों का इस्तेमाल एक्ट्रेस नहाने के लिए करती हैं?

10 बिना साबुन के नहा रही- विद्या मालवडे

विद्या मालवडे ने बताया है कि वो बिना साबुन के 10 सालों से नहा रही हैं। उनकी स्किन ग्लोइंग है। साथ ही नमी भी है। साबुन छोड़ने से उनको फायदा ही हुआ है। एक्ट्रेस ने ये भी समझाया है कि साबुन की जगह वो किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं।

तथ्य 1- क्या सच में बिना साबुन नहाना फायदेमंद?

डॉ. बेन (Dr. Ben Barankin) टोरंटो डर्मेटोलॉजिस्ट सेंटर के निदेशक का कहना है कि बिना साबुन नहाने से कोई नुकसान नहीं है। इससे हाइजीन को लेकर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। 80 प्रतिशत तक बुरे बैक्टीरिया सिर्फ साफ पानी से बाहर चले जाते हैं। इसलिए, बिना साबुन के नहाने से कोई नुकसान नहीं।

तथ्य 2- कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि इस तरह के ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचें। अगर आपको अधिक पसीना निकलता है या स्किन समस्या है तो साबुन या अन्य जरूरी चीजों को यूज करना बंद ना करें।

Bathing without soap | बिना साबुन नहाने का तरीका

विद्या ने वीडियो में ये समझाया है कि वो नहाने से पहले शुद्ध नमक को कुछ बूंद पानी के साथ मिलाकर हाथ-पैर, गर्दन आदि पर लगाती हैं। 30 सेकेंड के लिए वो ऐसा करती हैं और फिर नहाने चली जाती हैं। वो ये भी कहती हैं कि ऐसा हर माह सिर्फ 10 दिन तक ही करें। ऐसा करने से स्किन सही रहेगा और साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Salt Bath : नमक से नहाने के फायदे

एक्ट्रेस ने बताया है कि नमक के पेस्ट को बॉडी पर लगाने से बदबू, डेड स्किन, दर्द आदि से राहत मिलती है। साथ ही ये शरीर से निगेटिव एनर्जी को निकालने का काम भी करता है। नमक वाले पानी से स्नान के फायदे के बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर अर्जुन राज ने पत्रिका के साथ खास जानकारी भी दी है, जिसे आप यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

डिस्क्लेमर-लेख में दी गई जानकारी एक्ट्रेस विद्या मालवडे के दावे के आधार पर है। साथ ही कुछ शोध व एक्सपर्ट के सुझाव भी शामिल हैं। पत्रिका इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है। इसलिए, नुस्खों को आजमाने से पहले सोच विचार करें व एक्सपर्ट से राय लें।

09 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Lifestyle News / Soap Free Bath : "10 साल से नहीं लगाया साबुन", इस एक्ट्रेस ने बताया बिना साबुन नहाने का तरीका, फायदे भी गिनाए

