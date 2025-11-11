Dharmendra Health Updates: लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र, जानिए इसके शुरुआती लक्षण और सावधानियां

Dharmendra Health Updates: भारतीय सिनेमा के “हीमैन” कहे जाने वाले धर्मेंद्र बीते कुछ महीनों से सांस फूलने की समस्या (Breathlessness) से परेशान चल रहे हैं। बढ़ती उम्र और फेफड़ों से जुड़ी पुरानी दिक्कतों के कारण उन्हें हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, यह स्थिति उम्र बढ़ने के साथ आने वाली क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) या दिल से जुड़ी समस्याओं का परिणाम हो सकती है।