Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Dharmendra Health Updates: लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र, जानिए इसके शुरुआती लक्षण और सावधानियां

Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र हमेशा से अपने फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें सांस से जुड़ी परेशानी महसूस हो रही थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 11, 2025

Dharmendra Health Updates,Dharmendra health news, Dharmendra 89,

Dharmendra passes away|फोटो सोर्स – aapkadharam/Instagram

Dharmendra Health Updates: भारतीय सिनेमा के “हीमैन” कहे जाने वाले धर्मेंद्र बीते कुछ महीनों से सांस फूलने की समस्या (Breathlessness) से परेशान चल रहे हैं। बढ़ती उम्र और फेफड़ों से जुड़ी पुरानी दिक्कतों के कारण उन्हें हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, यह स्थिति उम्र बढ़ने के साथ आने वाली क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) या दिल से जुड़ी समस्याओं का परिणाम हो सकती है।

धर्मेंद्र हमेशा से अपने फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें सांस से जुड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। इस तरह की बीमारी में शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे व्यक्ति को हल्का-सा काम करने पर भी थकावट और घबराहट महसूस होती है।

सांस फूलने की बीमारी के शुरुआती लक्षण

  • थोड़ी-सी मेहनत पर भी सांस फूलना – सीढ़ियां चढ़ने या तेज चलने पर भी सांस रुक-रुक कर चलती है।
  • सीने में जकड़न या भारीपन – सांस लेने के दौरान सीने में दबाव महसूस होना।
  • लगातार खांसी या बलगम – फेफड़ों में संक्रमण या कफ जमने के कारण।
  • रात में सांस लेने में कठिनाई – कई मरीजों को लेटते समय सांस रुकने जैसी स्थिति का अनुभव होता है।
  • थकान और कमजोरी – ऑक्सीजन की कमी से शरीर में ऊर्जा का स्तर घट जाता है।

बचाव और देखभाल के उपाय

  • धूम्रपान से पूरी तरह परहेज करें, यह फेफड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन आदत है।
  • संतुलित आहार लें जैसे फल, सब्जियां और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर खाना फेफड़ों को मजबूत रखता है।
  • सुबह की सैर, प्राणायाम और गहरी सांस लेने के अभ्यास मददगार हैं।
  • मास्क का उपयोग करें और साफ वातावरण में रहें।
  • समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराएं। खासकर अगर लगातार खांसी, सांस की तकलीफ या थकावट महसूस हो रही हो।

फैंस को लगा झटका

धर्मेंद्र के एडमिट होने की खबर ने फैंस को गहरा सदमा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपने पसंदीदा दिग्गज एक्टर को याद करते हुए भावुक पोस्ट शेयर कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Health Update: मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्सा, बोलीं- कैसे जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी न्यूज फैला सकते हैं
बॉलीवुड
Dharmendra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Nov 2025 10:15 am

Published on:

11 Nov 2025 09:59 am

Hindi News / Health / Dharmendra Health Updates: लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र, जानिए इसके शुरुआती लक्षण और सावधानियां

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Prem Chopra Health: इस बीमारी से बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

Prem Chopra Health
स्वास्थ्य

डेंगू से लेकर आंख की सर्जरी तक: अब सांस लेने में तकलीफ, जानें कैसी है Dharmendra की तबीयत?

Dharmendra Deol Health Update
स्वास्थ्य

Health Insurance Saves Lives : क्या स्वास्थ्य बीमा सचमुच जीवन-मृत्यु का सवाल है? वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा!

Health Insurance Saves Lives
Patrika Special News

Raw Carrot Side Effects: कच्चा गाजर खाना खतरनाक क्यों माना जाता है, जानिए गाजर को डाइट में शामिल करने का तरीका

Carrot healthy eating guide, Raw carrot stomach issues, Best way to eat carrots,
लाइफस्टाइल

क्या सच में Paracetamol से बच्चे को होता है ऑटिज्म या ADHD! जानिए प्रेग्नेंसी में लेना कितना सुरक्षित है?

Paracetamol in Pregnancy
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.