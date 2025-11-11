Dharmendra Health Updates: लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र, जानिए इसके शुरुआती लक्षण और सावधानियां

Dharmendra passes away|फोटो सोर्स – aapkadharam/Instagram
Dharmendra Health Updates: भारतीय सिनेमा के “हीमैन” कहे जाने वाले धर्मेंद्र बीते कुछ महीनों से सांस फूलने की समस्या (Breathlessness) से परेशान चल रहे हैं। बढ़ती उम्र और फेफड़ों से जुड़ी पुरानी दिक्कतों के कारण उन्हें हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, यह स्थिति उम्र बढ़ने के साथ आने वाली क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) या दिल से जुड़ी समस्याओं का परिणाम हो सकती है।
धर्मेंद्र हमेशा से अपने फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें सांस से जुड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। इस तरह की बीमारी में शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे व्यक्ति को हल्का-सा काम करने पर भी थकावट और घबराहट महसूस होती है।
धर्मेंद्र के एडमिट होने की खबर ने फैंस को गहरा सदमा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपने पसंदीदा दिग्गज एक्टर को याद करते हुए भावुक पोस्ट शेयर कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल