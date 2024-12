Diabetes Biobank: भारत में बना पहला मधुमेह बैंक, जानिए डायबिटिज मरीजों के लिए क्यों है ये वरदान

क्या है डायबिटिज बायोबैंक का उद्देश्य और महत्व : What is the purpose and importance of Diabetes Biobank यह भी पढ़ें Diabetes मरीजों के लिए शकरकंद खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक, जानिए आप बायोबैंक के उद्देश्य की बात की जाए तो यह डायबिटीज के कारणों पर उन्नत शोध करके इसे सुविधाजनक बनाएंगा। यह एक अनुठा पैटर्न होने के कारण यह स्वास्थ संबंधी स्थिति पर ध्यान रखेगा। एमडीआरएफ के अध्यक्ष डॉ. वी. मोहन ने बताया कि बायोबैंक (Diabetes Biobank) मधुमेह के लिए प्रारंभिक निदान और व्यक्तिगत उपचार रणनीतियों को विकसित करने के लिए नए बायोमार्कर की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा। भविष्य शोध के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान कर सके इसके लिए आईसीएमआर-इंडिया डायबिटीज (आईसीएमआर-इंडियाएबी) अध्ययन और यंग-ऑनसेट डायबिटीज की रजिस्ट्री यह दो प्रकार के रक्त के नमूनो को रखा गया है। यह सुविधा दो प्रमुख आईसीएमआर-वित्त पोषित अध्ययनों से रखी गई है। बायोबैंक के उद्देश्य की बात की जाए तो यह डायबिटीज के कारणों पर उन्नत शोध करके इसे सुविधाजनक बनाएंगा। यह एक अनुठा पैटर्न होने के कारण यह स्वास्थ संबंधी स्थिति पर ध्यान रखेगा। एमडीआरएफ के अध्यक्ष डॉ. वी. मोहन ने बताया कि बायोबैंक (Diabetes Biobank) मधुमेह के लिए प्रारंभिक निदान और व्यक्तिगत उपचार रणनीतियों को विकसित करने के लिए नए बायोमार्कर की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा। भविष्य शोध के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान कर सके इसके लिए आईसीएमआर-इंडिया डायबिटीज (आईसीएमआर-इंडियाएबी) अध्ययन और यंग-ऑनसेट डायबिटीज की रजिस्ट्री यह दो प्रकार के रक्त के नमूनो को रखा गया है। यह सुविधा दो प्रमुख आईसीएमआर-वित्त पोषित अध्ययनों से रखी गई है।

डायबिटिज बायोबैंक की स्थापना से क्या है फायदा : What is the benefit of setting up a diabetes biobank बायोबैंक की स्थापना से बेहतर प्रबंधन और रोकथाम के लिए मधुमेह की प्रगति और जटिलताओं पर नज़र रखने वाले अनुदैर्ध्य अध्ययनों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। बायोबैंक मधुमेह के खिलाफ़ वैश्विक लड़ाई में भारत के योगदान को बढ़ाएगा साथ ही इससे सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। यह रिपॉजिटरी उन्नत नमूना भंडारण और डेटा-साझाकरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लागत-प्रभावी, रोग-विशिष्ट बायोबैंक विकसित करने में भी मदद करेगी।