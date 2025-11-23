Diabetes Cure: एक इंजेक्शन से ठीक हो सकती है डायबिटीज, जानें क्या है स्टेम-सेल थेरेपी जिससे होगा इलाज

स्टेम-सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी तरह की नई कोशिका में बदली जा सकती हैं, जैसे बीटा-सेल्स, जो इंसुलिन बनाती हैं। वैज्ञानिक इन्हें लैब में इस तरह तैयार करते हैं कि वे बिल्कुल प्राकृतिक बीटा-सेल्स की तरह काम करें। फिर इन्हें मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इनका फायदा यह है कि शरीर अपने स्तर पर फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, ब्लड शुगर का उतार-चढ़ाव कम होता है, और मरीज बाहरी इंसुलिन पर निर्भरता कम कर सकता है। यानी यह थेरेपी बीमारी की जड़ को टारगेट करती है, सिर्फ लक्षणों को नहीं।