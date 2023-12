डायबिटीज की गोली या इंसुलिन लेने के कितनी देर बाद खाएं खाना

डाइबिटीज एक गंभीर रोग है जो शरीर की शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने में समस्याएं पैदा कर सकता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए उपयुक्त डाइट, दवाएं, और व्यायाम की आवश्यकता होती है। हालांकि, कई बार लोगों को अपनी डाइबिटीज कंट्रोल करने में कठिनाईयां आ सकती हैं और शुगर लेवल्स को सही रखने में असुरक्षित तरीके भी आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इस लेख में, हमने डाइबिटीज के कुछ सामान्य कारणों पर चर्चा की हैं जो लोगों को शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।

Diabetics, eat within 15 to 30 minutes after taking pills or insulin