Diane Keaton Pneumonia : निमोनिया से हॉलीवुड एक्ट्रेस डायन कीटन का निधन, जानिए शुरुआती लक्षण

सर्दी सिर्फ नाक, गला और साइनस को प्रभावित करती है और इसमें हल्के लक्षण होते हैं जैसे नाक बहना, छींक, गले में खराश या हल्का बुखार। लेकिन निमोनिया फेफड़ों के अंदर की बीमारी है। इसमें फेफड़े सूज जाते हैं, उनमें पानी या पस भर जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है क्योंकि फेफड़े जीवन के लिए सबसे जरूरी अंग हैं।