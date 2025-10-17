Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Diane Keaton Pneumonia : निमोनिया से हॉलीवुड एक्ट्रेस डायन कीटन का निधन, जानिए शुरुआती लक्षण

Diane Keaton Pneumonia: डायने कीटन का 79 साल की उम्र में न्यूमोनिया से निधन हुआ। जानें क्यों न्यूमोनिया आम सर्दी से ज्यादा खतरनाक है, इसके लक्षण, बुजुर्गों में जोखिम और समय पर इलाज क्यों जरूरी है।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 17, 2025

Diane Keaton Pneumonia

Diane Keaton Pneumonia (Photo - insta @diane_keaton)

Diane Keaton Pneumonia: हाल ही में हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री डायने कीटन का निधन हो गया। 79 साल की उम्र में उनका पायरोनिया (फेफड़ों का संक्रमण) से निधन हुआ। उनकी मौत ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आम सर्दी और निमोनिया में क्या अंतर है, और क्यों ये बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है।

सर्दी सिर्फ नाक, गला और साइनस को प्रभावित करती है और इसमें हल्के लक्षण होते हैं जैसे नाक बहना, छींक, गले में खराश या हल्का बुखार। लेकिन निमोनिया फेफड़ों के अंदर की बीमारी है। इसमें फेफड़े सूज जाते हैं, उनमें पानी या पस भर जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है क्योंकि फेफड़े जीवन के लिए सबसे जरूरी अंग हैं।

निमोनिया सर्दी से ज्यादा खतरनाक क्यों है?

तेजी से बढ़ने और गंभीर हो जाने का खतरा

सर्दी अक्सर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन निमोनिया तेजी से बढ़ सकता है। बुजुर्ग या कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग जल्दी इसके गंभीर प्रभावों का शिकार हो सकते हैं। इससे सीप्स (ब्लड इंफेक्शन), फेफड़ों में सूजन, द्रव भरना या अंग फेल होना तक हो सकता है।

लक्षण अधिक गंभीर और अलार्मिंग होते हैं

सर्दी में हल्के लक्षण होते हैं, जबकि निमोनिया में लक्षण ज्यादा डरावने और गंभीर होते हैं। तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार खांसी, कभी-कभी खून वाली भी, सांस लेने में दर्द या तकलीफ, अचानक कमजोरी, थकान या बुजुर्गों में उलझन, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, ऑक्सीजन कम होना, सर्दी में इतना गंभीर दर्द या सांस की तकलीफ नहीं होती।

इम्यून सिस्टम पर ज्यादा दबाव

निमोनिया से शरीर को फेफड़े में संक्रमण से लड़ना पड़ता है और ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में पहुंचानी पड़ती है। बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से यह और मुश्किल हो जाता है।

इलाज की जरूरत और अस्पताल जाना पड़ सकता है

सर्दी में अक्सर आराम, पानी और दवा ही काफी होती है। लेकिन निमोनिया में डॉक्टर की मदद जरूरी होती है। इलाज में शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक (बैक्टीरिया के कारण हो तो), एंटीवायरल या एंटीफंगल दवा, ऑक्सीजन या वेंटिलेशन

गंभीर हालत में अस्पताल या ICU

समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति और बिगड़ सकती है और फेफड़े या शरीर पर स्थायी असर पड़ सकता है। बुजुर्गों के लिए खतरा ज्यादा जैसा कि डायने कीटन के मामले में हुआ, बुजुर्गों में पायरोनिया जल्दी शरीर पर भारी पड़ सकता है। अचानक कमजोरी या गिरावट आम है। इसलिए पुरानी उम्र या कमजोर इम्यून वाले लोग जल्दी सतर्क हो जाएं तो जान बच सकती है।

ये भी पढ़ें

Viral Pneumonia In Children: कोरोना वायरस या बदलता मौसम? डॉ. से जानें बच्चों में बढ़ रहे निमोनिया और सूखी खांसी के लक्षण और बचाव
स्वास्थ्य
Viral infection in children फोटो सोर्स – Freepik,फोटो डिजाइन- पत्रिका.com

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Health / Diane Keaton Pneumonia : निमोनिया से हॉलीवुड एक्ट्रेस डायन कीटन का निधन, जानिए शुरुआती लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Attack New Treatment : AI ने खोले हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के नए रास्ते, 10 देश के 6 लाख मरीजों पर शोध

AI heart attack treatment, Artificial Intelligence in cardiology, AI heart disease research, AI in heart attack diagnosis, Heart attack dataset analysis,
स्वास्थ्य

Saunf Vs Jeera Benefits: सौंफ या जीरा, खाने के बाद क्या खाने से गैस-एसिडीटी से मिलता है आराम

Cumin and Fennel for Bloating or Acidity,Science-Backed Benefits of Jeera,
लाइफस्टाइल

Best Lung Exercises for Winter : सर्दियों में फेफड़ों को मजबूत करने वाले 5 बेस्ट वर्कआउट्स

Best Lung Exercises for Winter
स्वास्थ्य

Google का AI करेगा कैंसर का इलाज! सुंदर पिचाई का बड़ा ऐलान

Google AI treatment for cancer
स्वास्थ्य

Fake ORS News : खुशखबरी! अब नहीं बिकेंगे ऐसे ORS, 8 साल बाद हैदराबाद की महिला डॉक्टर ने जीती लड़ाई, जानिए क्या है पूरा मामला

WHO, FSSAI, Oral Rehydration Salt, ORS, Fake ORS Drinks, WHO, ors,health organisation,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.