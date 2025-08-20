क्या आप जानते हैं? एक DNA स्विच ने हमें बनाया खास इंसान

DNA Switch: वैज्ञानिकों ने इंसान के दिमाग को समझने की दिशा में एक बड़ी खोज की है। अमेरिका की सान डिएगो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डीएनए का एक ऐसा खास हिस्सा खोज निकाला है जो दिमाग के विकास और उसके कामकाज में अहम भूमिका निभाता है। इस खास डीएनए स्विच की वजह से इंसान का दिमाग बंदरों से ज्यादा विकसित हुआ है।