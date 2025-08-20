Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या आप जानते हैं? एक DNA स्विच ने हमें बनाया खास इंसान

DNA Switch: वैज्ञानिकों ने डीएनए का एक खास स्विच खोज निकाला है, जिसने इंसानी दिमाग को बंदरों से अलग और अधिक विकसित बनाया। यह शोध अल्जाइमर और ऑटिज्म जैसी बीमारियों के निदान में भी मददगार हो सकता है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 20, 2025

DNA switch discovery
DNA switch discovery (PHOTO- FREEPIK)

DNA Switch: वैज्ञानिकों ने इंसान के दिमाग को समझने की दिशा में एक बड़ी खोज की है। अमेरिका की सान डिएगो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डीएनए का एक ऐसा खास हिस्सा खोज निकाला है जो दिमाग के विकास और उसके कामकाज में अहम भूमिका निभाता है। इस खास डीएनए स्विच की वजह से इंसान का दिमाग बंदरों से ज्यादा विकसित हुआ है।

क्या है खोज?

वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे दिमाग के सही तरह से काम करने के पीछे एचएसआरए123 नाम का एक जेनेटिक स्विच जिम्मेदार है। यह स्विच दिमाग के अलग-अलग हिस्सों को बैलेंस करता है और उनके बीच तालमेल बनाता है। यही कारण है कि इंसान सोचने, समझने और चीजों को विकसित करने में बाकी जीवों से आगे है।

ये भी पढ़ें

Almond Benefits for DNA : मुट्ठी भर बादाम आपकी उम्र बदलने में कारगर, जानें बादाम कैसे करता है डीएनए को रिपेयर
स्वास्थ्य
Almond Benefits for DNA

दिमाग का संतुलन बनाए रखता है

एचएसआरए123 जीन न सिर्फ दिमाग के आकार को नियंत्रित करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि कौन-सा हिस्सा कितनी तेजी से विकसित होगा। यही वजह है कि इंसानी दिमाग बंदरों से अलग और अधिक उन्नत बना।

बीमारियों में मददगार

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज केवल विकास की गुत्थी सुलझाने तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे भविष्य में कई गंभीर बीमारियों के इलाज में भी मदद मिल सकती है। खासकर, अल्जाइमर और ऑटिज्म जैसी दिमागी बीमारियों को समझने और उनका निदान करने में यह शोध काफी उपयोगी हो सकता है।

क्यों खास है यह खोज?

  • इंसानों और बंदरों के बीच दिमागी अंतर को समझने में मदद।
  • दिमागी बीमारियों के इलाज के नए रास्ते खुल सकते हैं।
  • जेनेटिक साइंस में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

IVF Experiment : गजब! 3 लोगों के DNA को मिलाकर 8 बच्चे जन्में, जानिए क्या है ये आईवीएफ का नया एक्सपेरिमेंट
स्वास्थ्य
IVF Experiment 8 healthy Babies Born in uk Using DNA

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Aug 2025 06:07 pm

Hindi News / Health / क्या आप जानते हैं? एक DNA स्विच ने हमें बनाया खास इंसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.