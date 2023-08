दांत के दर्द को न करें नजरअंदाज, बन सकता है कैंसर का कारण

जयपुरPublished: Aug 15, 2023 09:51:21 am Submitted by: Manoj Kumar

Toothache become the cause of cancer : प्रत्येक छह महीने में दांतों का चकअप कराएं। दांतों के रोग का प्रारंभिक अवस्था में पता नहीं चलता। अत: चेकअप आवश्यक है।

