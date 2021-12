आजकल लोग वजन घटाने के लिए और खुद को फ‍िट रखने के ल‍िए बहुत मेहनत करते हैं । और इसके लिए रन‍िंग को काफी अहम‍ियत दी जाती है पर कुछ लोग ऐसे भी हैं ज‍िन्‍हें रन‍िंग पसंद नहीं होती। अगर आप भी रन‍िंग से बचने हुए फ‍िट रहना चाहते हैं तो कुछ मजेदार काम या एक्‍ट‍िव‍िटी को अपने रूटीन में शाम‍िल कर सकते हैं। इस एक्‍ट‍िव‍िटीज़ को करने से आप बोर भी नहीं होंगे और बॉडी भी फ‍िट रहेगी।

नई दिल्ली : अगर आपको रन‍िंग या एक्‍सरसाइज पसंद नहीं है तो आप दूसरे मजेदार काम करके खुद को फ‍िट रख सकते हैं । आप जो भी एक्‍ट‍िव‍िटी रन‍िंग की जगह फ‍िक्‍स करने वाले हैं उसका समय पहले तय कर लें आप क‍ितनी देर उस काम को कर पाएंगे ये भी तय करना होगा तभी आपकी बॉडी फ‍िट बन पाएगी। अगर आपको दौड़ना नहीं पसंद तो आप सीढ़‍ियों के जर‍िए एक्‍सरसाइज कर सकते हैं डांस कर सकते हैं स्‍व‍िम‍िंग भी एक अच्‍छा वर्कआउट है या आप जुंबा क्‍लालेज ज्‍वॉइन कर सकते हैं। आज हम को ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे जिसे आप खुद को फिट रख सकते हैं ।

