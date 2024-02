देखें फोटो : 20 और 30 की उम्र में हृदय गति रुकने से बचाव के आसान उपाय

क्या है अचानक हृदय गति रुकना? WHAT IS SUDDEN CARDIAC ARREST?

Doctor Reveals How to Prevent Cardiac Arrest : अचानक हृदय गति रुकना (SUDDEN CARDIAC ARREST) तब होता है जब दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और अचानक रुक जाती है। इससे सांस लेना भी बंद हो जाता है। यह स्थिति तब भी हो सकती है जब दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol in arteries) या अन्य जमाव जम जाते हैं, जिससे दिल तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। कभी-कभी हार्ट अटैक के बाद अचानक हृदय गति रुक सकती है।