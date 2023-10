Health Tips: दूध में चीनी डालकर पीने से होते हैं ये 10 नुकसान, आज ही छोड़ दें ये आदत

दूध और चीनी, दोनों ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। दूध एक पौष्टिक पेय है जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वहीं, चीनी एक स्वादिष्ट पदार्थ है जो हमारे भोजन को और भी स्वादिष्ट बना देता है।

हालांकि, दूध और चीनी को एक साथ मिलाकर पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दूध में चीनी डालकर पीने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जिनमें वजन बढ़ना, मधुमेह का खतरा बढ़ना, पाचन संबंधी समस्याएं होना, दांतों में सड़न होना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं

Drinking milk with sugar in it causes these 10 disadvantages