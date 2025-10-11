सिरप गलत टाइम पर पीने से हो सकता है नुकसान, जानिए Cough Syrup पीने का सही तरीका

Right way to take Cough Syrup: सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या अक्सर मौसम बदलने पर हो जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत कफ सिरप (Cough Syrup) का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कफ सिरप को गलत तरीके से लेने पर इसका असर कम हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है? आइए जानते हैं डॉ. हिमांशु गुप्ता, वरिष्ठ फिजिशियन से कफ सिरप का सही तरीका, कौन सा सिरप सबसे अच्छा है, और क्या पीने के बाद पानी लेना चाहिए या नहीं।