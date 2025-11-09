Dwi Dwadash Rajyog : शुक्र-मंगल का संयोग बना दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की बदल सकती है तकदीर!

2 नवंबर 2025 को शुक्र ने अपनी प्रिय राशि तुला में प्रवेश किया है। इस गोचर के साथ ही मालव्य राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य, समृद्धि, प्रेम और भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। अब तुला राशि में स्थित शुक्र ग्रह, ऊर्जावान ग्रह मंगल के साथ एक विशेष संयोग बनाने जा रहे हैं। मंगल साहस, ऊर्जा और कर्म के प्रतीक हैं, जबकि शुक्र प्रेम, कला और भौतिक सुख के कारक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक खास स्थिति में आते हैं, तो जीवन के कई पहलुओं जैसे धन, करियर, रिश्ते और भाग्य में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं।