Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल-बुध की खास युति से इन राशियों पर बरस सकता है धन-दौलत, खुलेगी सफलता की नई राह

Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल और बुध एक साथ वृश्चिक राशि में आ गए हैं। ये युति 23 नवंबर तक रहने वाली है। चार राशियों के लिए मंगल-बुध की युति से किस्मत चमक सकती है।

Manoj Vashisth

Oct 30, 2025

Mars-Mercury Conjunction Horoscope : 27 अक्टूबर 2025 को मंगल और बुध एक साथ वृश्चिक राशि में आ गए हैं, और इनकी यह युति 23 नवंबर तक रहने वाली है। ज्योतिष के अनुसार बुध बुद्धि, बात करने की कला और सोचने-समझने की क्षमता का प्रतीक होता है, जबकि मंगल ऊर्जा, जोश और हिम्मत का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह साथ आते हैं तो इंसान के अंदर समझदारी के साथ-साथ तेज फैसले लेने की ताकत भी बढ़ जाती है। इस दौरान कुछ राशियों के लोगों की बातों में दम रहेगा, उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और वे हर काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए ये मंगल-बुध की युति किस्मत चमकाने वाली साबित होगी।

सिंह राशि (Singh Rashi)

सिंह राशि वालों के लिए मंगल और बुध की युति पॉजिटिव समय लेकर आएगी। जिसके कारण धन के आगमन में सुधार हो सकता है। आपकी सुख-सुविधा के साधनों में वृद्धि होगा । नई संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे है । इस दौरान आपकी बुद्धि का तेजी से विकास होगा। जिससे आप में सटीक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। आपकी इच्छाशक्ति मजबूत होगी। इस समय आप अपनी बातों और बोलने के अंदाज से लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे।

धनु राशि (Dhanu Rashi)

धनु राशि वालों को इस युति से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आपके रिश्ते-नाते और प्रेम सम्बन्ध मजबूत होंगे। मंगल और बुध की स्थिति के मजबूत होने से आप रिसर्च या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे । किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। धनु राशि के विधार्थियो को देश से बाहर जाने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में सफलता मिलेगी।

मकर राशि (Makar Rashi)

मकर राशि के लोगों के लिए बुध और मंगल की युति लाभकारी साबित हो सकती है। ये युति आपको पेशेवर जीवन में बुद्धिमान, निडर और प्रेरणादायक बनाएगी। आप अपने बेहतरीन बोलने की क्षमता के कौशल से किसी को भी आसानी से इंप्रेस कर पायेंगे। जिससे आपका करियर में खूब तरक्की मिल सकती है। आर्थिक जीवन में आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छा-खासा लाभ मिलेगा। आप इस समय किसी भी प्रकार की चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम होंगे।

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)

कुंभ राशि वालों को इस युति के प्रभाव से करियर में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय व्यापार में खूब तरक्की हो सकती है। आप हर चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम होंगे। आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में नए अवसर मिलने के योग बनेंगे। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।

30 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल-बुध की खास युति से इन राशियों पर बरस सकता है धन-दौलत, खुलेगी सफलता की नई राह

