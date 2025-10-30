Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल-बुध की खास युति से इन राशियों पर बरस सकता है धन-दौलत, खुलेगी सफलता की नई राह

Mars-Mercury Conjunction Horoscope : 27 अक्टूबर 2025 को मंगल और बुध एक साथ वृश्चिक राशि में आ गए हैं, और इनकी यह युति 23 नवंबर तक रहने वाली है। ज्योतिष के अनुसार बुध बुद्धि, बात करने की कला और सोचने-समझने की क्षमता का प्रतीक होता है, जबकि मंगल ऊर्जा, जोश और हिम्मत का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह साथ आते हैं तो इंसान के अंदर समझदारी के साथ-साथ तेज फैसले लेने की ताकत भी बढ़ जाती है। इस दौरान कुछ राशियों के लोगों की बातों में दम रहेगा, उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और वे हर काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए ये मंगल-बुध की युति किस्मत चमकाने वाली साबित होगी।