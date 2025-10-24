Weekly Tarot Reading : महालक्ष्मी-हंस राजयोग के साथ मंगल का गोचर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जानें 12 राशियों का हाल और सबसे भाग्यशाली राशि कौन?

Weekly Tarot Reading 26 October To 1 November 2025 : 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 का यह सप्ताह खास है क्योंकि इस दौरान मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और साथ ही महालक्ष्मी योग, हंस राजयोग और विपरीत राजयोग जैसे शुभ योगों का निर्माण होगा। इस खगोलीय परिवर्तन का असर सभी राशियों पर अलग-अलग दिखाई देगा। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह भाग्यवृद्धि, करियर प्रगति और आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी।म आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से कन्या तक सभी 6 राशियों का टैरो साप्ताहिक राशिफल, और कौन सी राशि रहेगी इस सप्ताह सबसे ज्यादा भाग्यशाली। (Saptahik Tarot Rashifal 26 October To 1 November 2025 )