Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Tarot Reading : महालक्ष्मी-हंस राजयोग के साथ मंगल का गोचर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जानें 12 राशियों का हाल और सबसे भाग्यशाली राशि कौन?

Weekly Tarot Reading 26 October To 1 November 2025 : टैरो साप्ताहिक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025: इस सप्ताह मंगल का राशि परिवर्तन और महालक्ष्मी योग के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। जानें मेष से कन्या तक सभी राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 24, 2025

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : मंगल-राजयोग का महासंयोग: 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चमक सकती है इन राशियों की किस्मत (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Tarot Reading 26 October To 1 November 2025 : 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 का यह सप्ताह खास है क्योंकि इस दौरान मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और साथ ही महालक्ष्मी योग, हंस राजयोग और विपरीत राजयोग जैसे शुभ योगों का निर्माण होगा। इस खगोलीय परिवर्तन का असर सभी राशियों पर अलग-अलग दिखाई देगा। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह भाग्यवृद्धि, करियर प्रगति और आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी।म आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से कन्या तक सभी 6 राशियों का टैरो साप्ताहिक राशिफल, और कौन सी राशि रहेगी इस सप्ताह सबसे ज्यादा भाग्यशाली। (Saptahik Tarot Rashifal 26 October To 1 November 2025 )

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। यह सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम साबित नहीं होगा। इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर की कृपा आप पर है। आपको करियर में तरक्की मिलने के नए रास्ते खुलेंगे। इस सप्ताह आपके जो भी संपर्क बनेंगे वह भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होने वाले हैं। आपको सलाह है कि अपनी सेहत का विशेष, ख्याल रखें। इस सप्ताह उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह घर परिवार में किसी परिवर्तन करने को लेकर बात हो सकती है। यह सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। संपत्ति के माध्यम से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन, आपको अपने किसी रिश्तेदार के कारण मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, माता पिता को अपनी संतान से सुखद समाचार सुनने को मिलेगा।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सप्ताह में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आपको इस हफ्ते बुद्धिमानी से अपने पैसे का उपयोग करने की जरूरत है। आपमें अपने सपनों को साकार करने की क्षमता है, इस बार आपके करियर में उन्नति संभव है। इस राशि के जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके विवाह के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। दरअसल, आपको इस सप्ताह अपने साथियों के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी परेशानियां होंगी। सप्ताह के अंत में यानी रविवार को आपको किसी विशेष कार्य में निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके अनुभव आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सप्ताह लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप को इस दौरान कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है। आपको सलाह है कि अपने अतीत को भूलने और वर्तमान में जीने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में नए अवसरों में सफलता मिलेंगी। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में पूरा धन नहीं दे पाएंगे, प्रेम सम्बंदो में भी कसा-कसी बनी रहेगी।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सप्ताह आपको आपकी मेहनत का फल दिलाएगा। इस सप्ताह आपका ध्यान व्यावहारिक और प्रतिष्ठित लक्ष्यों पर रहेगा। आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा भावुक हो सकते हैं। लेकिन, आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना होगा। सप्ताह का मध्य भाग लव लाइफ के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यह सप्ताह रोमांटिक और प्यार भरा बीतेगा।

#Rashifal-2025में अब तक
Saptahik Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2025): तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए क्या है खास?

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : महालक्ष्मी-हंस राजयोग के साथ मंगल का गोचर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जानें 12 राशियों का हाल और सबसे भाग्यशाली राशि कौन?

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल, 25 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स का संदेश- इन 3 राशियों के लिए दिन ‘भाग्यशाली’, किसे रहना होगा सतर्क?

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :   आज का राशिफल : सौभाग्य योग से 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ और सफलता के प्रबल योग

Tarot Card Reading 24 October 2025

टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 : दैनिक राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य… पंडित जी से जानें अपनी राशि के लकी कलर और अंक

Tarot Card Reading 23 October 2025

टैरो राशिफल, 23 अक्टूबर 2025 : जानिए आज क्या कहती हैं आपकी किस्मत और लव लाइफ

Aaj Ka Rashifal 22 October 2025

Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025 : जानें आज का मेष से मीन तक का राशिफल, लकी कलर और शुभ अंक

Tarot Card Reading 22 October

Tarot Horoscope : गोवर्धन पूजा पर जानें आपकी राशि का भविष्य – क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स?

Aaj Ka Rashifal 21 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 21 October 2025 : धन, यश और सौभाग्य का अद्भुत महालक्ष्मी राजयोग, जानें किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल

tarot card rashifal

weekly horoscope

Published on:

24 Oct 2025 05:56 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Reading : महालक्ष्मी-हंस राजयोग के साथ मंगल का गोचर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जानें 12 राशियों का हाल और सबसे भाग्यशाली राशि कौन?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2025): तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए क्या है खास?

Saptahik Tarot Rashifal
राशिफल

टैरो राशिफल, 25 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स का संदेश- इन 3 राशियों के लिए दिन ‘भाग्यशाली’, किसे रहना होगा सतर्क?

Tarot Card Reading
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :   आज का राशिफल : सौभाग्य योग से 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ और सफलता के प्रबल योग

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

Tarot Card Reading 24 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 : दैनिक राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य… पंडित जी से जानें अपनी राशि के लकी कलर और अंक

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.