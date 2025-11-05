Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Sun Transit Effects : सूर्य 6 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 5 राशियों को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। जानें किस राशि को मिलेगा फायदा और किसे हो सकती हैं चुनौतियां।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

Nov 05, 2025

Sun Transit Effects on Rashi

Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य का 6 नवंबर गोचर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Sun Transit Effects on Rashi : ग्रहों के राजा सूर्य, देव दीपावली (5 नवंबर) के ठीक एक दिन बाद, गुरुवार, 6 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति द्वारा शासित, यह गोचर चार राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा।

सूर्य देव 6 नवंबर को अपनी चाल बदलेंगे। यह वर्तमान में तुला राशि में है और गुरुवार को एक नए नक्षत्र में प्रवेश करेगा। दोपहर के समय, सूर्य बृहस्पति के स्वामित्व वाले विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव 6 नवंबर को दोपहर 2:59 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यह स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। परिणामस्वरूप, कुछ राशियों को 19 नवंबर तक इस परिवर्तन से लाभ हो सकता है, जबकि अन्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखें कि सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ हो सकता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए, देव दीपावली के बाद भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। करियर और व्यावसायिक उपक्रमों में सफलता की उम्मीद करें। परिवार और प्रियजन पूरा सहयोग देंगे। नए साल 2026 से पहले यात्रा और समारोहों की योजनाएँ बनने की संभावना है। शत्रुओं का नाश होगा और ससुराल वालों के साथ संबंध मजबूत होंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, अब वे तेज़ी से पूरे होने लगेंगे। धन और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा, मां की सेहत को लेकर भी कोई अच्छा खबर मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत शुभ है।

सिंह राशि

सिंह राशि को अत्यधिक लाभ होगा क्योंकि सूर्य इसका स्वामी ग्रह है। तनाव धीरे-धीरे दूर होगा। पारिवारिक सद्भाव और आपसी प्रेम गहरा होगा। व्यापार लाभ और वित्तीय स्थिरता लाएगा। आप अपने साथी के साथ संपत्ति में निवेश कर सकते हैं और 2026 तक समग्र विकास का आनंद ले सकते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए, यह गोचर लंबे समय से प्रतीक्षित राहत और सफलता लेकर आएगा। नौकरी चाहने वालों को अवसर मिलेंगे। चल रहे कानूनी मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। पारिवारिक समारोहों या शुभ आयोजनों की सुखद उम्मीद करें। आपकी महत्वाकांक्षाएँ अंततः गति पकड़ेंगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए, सूर्य का गोचर ज्ञान और उद्देश्य लेकर आएगा। आप सक्रिय रूप से दूसरों की मदद करेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोग अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठों के सहयोग से कार्यालय का माहौल बेहतर होगा। व्यापार, वाणिज्य, परिवहन और निर्माण जैसे क्षेत्र फलेंगे-फूलेंगे।

ये भी पढ़ें

Shani Margi 2025 : शनि की सीधी चाल से इन 5 राशियों पर बरस सकता है पैसा और मिलेगी तरक्की
धर्म/ज्योतिष
Shani Margi Effects on Rashi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 12:14 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Dev Diwali Puja Aarti : देव दीपावली की रात करें ये आरती, खुल सकते हैं सुख-समृद्धि के द्वार!

Dev Diwali Puja Aarti
धर्म-कर्म

Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal, today Horoscope
राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा कल , देवालयों में मनेगी देव दीपावली

धर्म-कर्म

खाली पेपर के समान बच्चों में जो चित्र बनाएंगे, वही बनेगा

धर्म-कर्म

अभिमान ही मानव के कर्म बंध का मुख्य कारण : ज्ञान मुनि

धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.