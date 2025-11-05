Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

सूर्य देव 6 नवंबर को अपनी चाल बदलेंगे। यह वर्तमान में तुला राशि में है और गुरुवार को एक नए नक्षत्र में प्रवेश करेगा। दोपहर के समय, सूर्य बृहस्पति के स्वामित्व वाले विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव 6 नवंबर को दोपहर 2:59 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यह स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। परिणामस्वरूप, कुछ राशियों को 19 नवंबर तक इस परिवर्तन से लाभ हो सकता है, जबकि अन्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखें कि सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ हो सकता है।