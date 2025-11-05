Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य का 6 नवंबर गोचर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Sun Transit Effects on Rashi : ग्रहों के राजा सूर्य, देव दीपावली (5 नवंबर) के ठीक एक दिन बाद, गुरुवार, 6 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति द्वारा शासित, यह गोचर चार राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा।
सूर्य देव 6 नवंबर को अपनी चाल बदलेंगे। यह वर्तमान में तुला राशि में है और गुरुवार को एक नए नक्षत्र में प्रवेश करेगा। दोपहर के समय, सूर्य बृहस्पति के स्वामित्व वाले विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव 6 नवंबर को दोपहर 2:59 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यह स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। परिणामस्वरूप, कुछ राशियों को 19 नवंबर तक इस परिवर्तन से लाभ हो सकता है, जबकि अन्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखें कि सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ हो सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए, देव दीपावली के बाद भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। करियर और व्यावसायिक उपक्रमों में सफलता की उम्मीद करें। परिवार और प्रियजन पूरा सहयोग देंगे। नए साल 2026 से पहले यात्रा और समारोहों की योजनाएँ बनने की संभावना है। शत्रुओं का नाश होगा और ससुराल वालों के साथ संबंध मजबूत होंगे।
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, अब वे तेज़ी से पूरे होने लगेंगे। धन और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा, मां की सेहत को लेकर भी कोई अच्छा खबर मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत शुभ है।
सिंह राशि को अत्यधिक लाभ होगा क्योंकि सूर्य इसका स्वामी ग्रह है। तनाव धीरे-धीरे दूर होगा। पारिवारिक सद्भाव और आपसी प्रेम गहरा होगा। व्यापार लाभ और वित्तीय स्थिरता लाएगा। आप अपने साथी के साथ संपत्ति में निवेश कर सकते हैं और 2026 तक समग्र विकास का आनंद ले सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए, यह गोचर लंबे समय से प्रतीक्षित राहत और सफलता लेकर आएगा। नौकरी चाहने वालों को अवसर मिलेंगे। चल रहे कानूनी मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। पारिवारिक समारोहों या शुभ आयोजनों की सुखद उम्मीद करें। आपकी महत्वाकांक्षाएँ अंततः गति पकड़ेंगी।
कुंभ राशि वालों के लिए, सूर्य का गोचर ज्ञान और उद्देश्य लेकर आएगा। आप सक्रिय रूप से दूसरों की मदद करेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोग अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठों के सहयोग से कार्यालय का माहौल बेहतर होगा। व्यापार, वाणिज्य, परिवहन और निर्माण जैसे क्षेत्र फलेंगे-फूलेंगे।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग