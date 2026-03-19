Ear Pain : कान में दर्द, खुजली जैसे लक्षण खतरनाक, तेल डालना समाधान नहीं! डॉक्टर की ये बात समझ लें

Ear Pain itching hearing Issue : कान में खुजली होना, कान दर्द जैसी समस्या को अधिकतर लोग हल्के में लेते हैं। इलाज के नाम पर कान में तेल डाल लेते हैं या फिर कान को खुजलाकर छोड़ देंगे। पर, आपको ये जानकार हैरानी हो सकती है कि इस तरह के कान में दिखने वाले लक्षण गंभीर हेल्थ समस्या की ओर इशारा करते हैं। कान, नाक और गला के स्पेशलिस्ट (ENT Specialist) डॉ.अभिनीत कुमार ने बताया कि इन लक्षणों का क्या मतलब है।