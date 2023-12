दिल की बीमारी का खतरा कम कर सकता है सुबह का जल्दी खाना

Submitted by:

जयपुरPublished: Dec 17, 2023 09:57:43 am

एक नए शोध में पता चला है कि जल्दी खाना दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकता है। इस शोध में 100,000 से अधिक लोगों पर अध्ययन किया गया।

Early breakfast can reduce the risk of heart disease