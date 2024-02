भारत में जल्दी पहचान से 80% कैंसर का इलाज संभव, विशेषज्ञों का दावा

Submitted by:

जयपुरPublished: Feb 04, 2024 11:19:52 am

भारत में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन विश्व कैंसर दिवस पर रविवार को विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि अगर कैंसर का पता शुरुआती दौर में ही चल जाए, तो इलाज की दर काफी अधिक है।

Early Detection Key to Conquering 80% of Cancers in India