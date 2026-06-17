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Pregnancy Symptoms: पीरियड मिस होने से पहले भी दिख सकते हैं प्रेग्नेंसी के ये संकेत, NHS से जानिए

Early Pregnancy Signs: NHS, MedlinePlus और American Pregnancy Association के अनुसार स्तनों में दर्द, थकान, मतली और हल्का स्पॉटिंग पीरियड मिस होने से पहले प्रेग्नेंसी के संकेत हो सकते हैं।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 17, 2026

Pregnancy Symptoms in Hindi Early Pregnancy Signs Pregnancy ke Lakshan

प्रेग्नेंसी को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Early Pregnancy Symptoms: जब कोई महिला गर्भधारण की कोशिश कर रही होती है, तो वह अक्सर पीरियड मिस होने का इंतजार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं के शरीर में प्रेग्नेंसी के संकेत पीरियड की तारीख आने से पहले ही दिखाई देने लगते हैं?

हालांकि हर महिला का अनुभव अलग होता है, लेकिन NHS, American Pregnancy Association और MedlinePlus के अनुसार शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव कुछ शुरुआती संकेत पैदा कर सकते हैं। ये संकेत प्रेग्नेंसी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन गर्भधारण की संभावना की ओर इशारा कर सकते हैं।

क्या पीरियड मिस होने से पहले प्रेग्नेंसी के संकेत दिख सकते हैं?

निषेचित अंडा (Fertilized Egg) गर्भाशय में स्थापित होने के बाद शरीर में प्रेग्नेंसी हार्मोन बनने लगते हैं। यही हार्मोन कुछ महिलाओं में शुरुआती बदलावों का कारण बन सकते हैं। हालांकि इन लक्षणों का होना या न होना दोनों ही सामान्य माना जाता है।

  1. स्तनों में बदलाव

NHS के अनुसार शुरुआती प्रेग्नेंसी में स्तनों में भारीपन, दर्द या संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। कुछ महिलाओं को निप्पल के आसपास का हिस्सा पहले से अधिक गहरा भी दिखाई दे सकता है।

  1. असामान्य थकान

अगर बिना ज्यादा काम किए ही थकान महसूस होने लगे, तो यह शुरुआती प्रेग्नेंसी का संकेत हो सकता है। शरीर में बढ़ते प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इसके पीछे एक कारण माना जाता है।

  1. हल्का स्पॉटिंग या ब्लीडिंग

कुछ महिलाओं को निषेचित अंडे के गर्भाशय में स्थापित होने के दौरान हल्का गुलाबी या भूरे रंग का स्पॉटिंग दिखाई दे सकता है। इसे Implantation Bleeding कहा जाता है। यह सामान्य पीरियड ब्लीडिंग से अलग और आमतौर पर बहुत हल्की होती है।

  1. बार-बार पेशाब आना

प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में हार्मोनल बदलाव और शरीर में बढ़ते रक्त प्रवाह के कारण बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है।

  1. मतली या जी मिचलाना

American Pregnancy Association के अनुसार कुछ महिलाओं को गर्भधारण के शुरुआती दिनों में ही मतली, जी मिचलाना या कुछ गंधों के प्रति संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। हालांकि मॉर्निंग सिकनेस अक्सर बाद के हफ्तों में ज्यादा स्पष्ट होती है।

  1. मूड में बदलाव

हार्मोन के स्तर में तेजी से बदलाव होने के कारण कुछ महिलाओं को चिड़चिड़ापन, भावुकता या मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं।

  1. खाने की पसंद में बदलाव

अचानक किसी खास चीज की इच्छा होना या किसी भोजन की गंध से परेशानी महसूस होना भी शुरुआती संकेतों में शामिल हो सकता है।

क्या केवल इन लक्षणों से प्रेग्नेंसी की पुष्टि हो सकती है?

NHS और MedlinePlus के अनुसार ये लक्षण पीरियड्स शुरू होने से पहले या अन्य हार्मोनल बदलावों के दौरान भी दिखाई दे सकते हैं। प्रेग्नेंसी की पुष्टि का सबसे भरोसेमंद तरीका प्रेग्नेंसी टेस्ट और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह है। सबसे सटीक परिणाम के लिए पीरियड मिस होने के बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट करना बेहतर माना जाता है। बहुत जल्दी टेस्ट करने पर गलत नेगेटिव परिणाम मिलने की संभावना हो सकती है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

17 Jun 2026 04:10 pm

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