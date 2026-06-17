Pregnancy Symptoms: पीरियड मिस होने से पहले भी दिख सकते हैं प्रेग्नेंसी के ये संकेत, NHS से जानिए

NHS और MedlinePlus के अनुसार ये लक्षण पीरियड्स शुरू होने से पहले या अन्य हार्मोनल बदलावों के दौरान भी दिखाई दे सकते हैं। प्रेग्नेंसी की पुष्टि का सबसे भरोसेमंद तरीका प्रेग्नेंसी टेस्ट और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह है। सबसे सटीक परिणाम के लिए पीरियड मिस होने के बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट करना बेहतर माना जाता है। बहुत जल्दी टेस्ट करने पर गलत नेगेटिव परिणाम मिलने की संभावना हो सकती है।