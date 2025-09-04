Heart Attack Symptoms: अचानक नहीं आता हार्ट अटैक! सीने में दर्द नहीं, शरीर पहले से देने लगता है ये संकेत

Heart Attack Symptoms: अक्सर हार्ट अटैक आने से पहले सीने में तेज दर्द उठता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। लेकिन, क्याआप जानते हैं कि आपका शरीर इसके अलावा भी हार्ट अटैक के कई संकेत देता है। सीने में बेचैनी, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, तेजी से दिल धड़कना और चक्कर आना जैसे सभी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को लगातार थकान, सांस लेने में तकलीफ, अपच और चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। इस आर्टिकल में हम हार्ट अटैक के अनदेखे लक्षणों के बारे में विस्तार से जानेंगे।