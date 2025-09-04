Heart Attack Symptoms: अचानक नहीं आता हार्ट अटैक! सीने में दर्द नहीं, शरीर पहले से देने लगता है ये संकेत

Heart Attack Symptoms: अक्सर हार्ट अटैक आने से पहले सीने में तेज दर्द उठता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। लेकिन, क्याआप जानते हैं कि आपका शरीर इसके अलावा भी हार्ट अटैक के कई संकेत देता है। सीने में बेचैनी, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, तेजी से दिल धड़कना और चक्कर आना जैसे सभी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को लगातार थकान, सांस लेने में तकलीफ, अपच और चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। इस आर्टिकल में हम हार्ट अटैक के अनदेखे लक्षणों के बारे में विस्तार से जानेंगे।
अगर आपको बिना किसी कारण के थकान, सांस लेने में तकलीफ, अपच, चक्कर आना, ठंडा पसीना आना, जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो सावधानी रखना बेहद जरूरी है। इन्हें नजरअंदाज बिलकुल न करें, ये दिल के बढ़ते खतरे की ओर संकेत करते हैं। इन शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है, ताकी समय रहते कार्रवाई करके जान बचाई जा सके।
अगर आपको सीने में दर्द होता है, जिसका कारण अस्पष्ट हो सकता है, भारीपन या जकड़न भी होती है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ये दर्द हाथ, गर्दन, जबड़े, पीठ या पेट तक भी फैल सकता है, जिसे रेफरर्ड पेन भी कहा जाता है।
साधारण थकावट महसूस होना आम बात है। लेकिन सामान्य से ज्यादा थकान महसूस करना, एक शुरूआती चेतावनी हो सकती है।
आपको अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। यह धीरे-धीरे हो सकती है और कभी-कभी असंबंधित भी लग सकती है।
कई बार आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी और पेट फूलने या अपच जैसी समस्या हो सकती है, भले आपने कुछ भी न खाया हो। ये नसों के ब्लाक होने का लक्षण हो सकता है.
बार-बार हल्का चक्कर आना या मिचली महसूस होना तनाव का संकेत हो सकता है। साथ ही ये हृदय की विफलता के कारण को भी दर्शाता है।