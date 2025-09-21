Early Signs of Stomach Cancer: फूलना और जलन समझकर न करें नजरअंदाज, ये हो सकते हैं पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण

Early Signs of Stomach Cancer: आजकल एसिडिटी, गैस और पेट फूलना (ब्लोटिंग) इतना आम हो चुका है कि हर घर में ये शब्द सुनने को मिल जाते हैं। कभी रात का तला-भुना या मसालेदार खाना, कभी खाने का टाइम गड़बड़ होना या फिर तनाव।इन सब वजहों से पेट में जलन और गैस होना आम है। लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब ये तकलीफें बार-बार होने लगें, क्योंकि कई बार यही मामूली लगने वाली परेशानी पेट के कैंसर (Stomach Cancer) का शुरुआती संकेत हो सकती है। दिक्कत यह है कि शुरूआती दौर में पेट का कैंसर बहुत चुपचाप बढ़ता है और आम पेट की समस्याओं जैसा ही लगता है।