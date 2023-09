चॉकलेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर: चॉकलेट खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है

जयपुरPublished: Sep 29, 2023 10:12:01 am Submitted by: Manoj Kumar

eating chocolate regularly can lower your risk of heart disease : चॉकलेट को लंबे समय से एक स्वादिष्ट और आनंददायक उपचार माना जाता है, लेकिन हाल के शोधों से पता चला है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से चॉकलेट खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है।

eating chocolate regularly can lower your risk of heart disease

eating chocolate regularly can lower your risk of heart disease : चॉकलेट को लंबे समय से एक स्वादिष्ट और आनंददायक उपचार माना जाता है, लेकिन हाल के शोधों से पता चला है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से चॉकलेट खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है।