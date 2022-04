Diabetes Precautions Tips: डायबिटीज के कारण प्रभावित हो सकते हैं बॉडी के ये 4 अंग, जानिए कैसे कर सकते हैं बचाव

Diabetes Precautions Tips: आजकल कि जीवनशैली और डाइट ऐसी हो गई है कि डायबिटीज एक कॉमन सी बीमारी बन गई है, ये बीमारी बॉडी के अलग-अलग अंगों को प्रभावित करती है, इसलिए इसके शुरूआती लक्षण और बचाव के तरीकों को जानने कि बेहद आवश्य्कता होती है।

Diabetes Precautions: डायबिटीज की बीमारी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, इसके होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अनियमित लाइफस्टाइल और खान-पान। इस बीमारी को यदि नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये धीरे-धीरे कई सारे गंभीर समस्यायों का रूप ले लेती है। इसलिए डायबिटीज को नियंत्रित में करने के लिए शुरुआत में ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की जरूरत होती है। इसलिए जानिए कि ये बीमारी कौन-कौन से बॉडी के पार्ट्स को प्रभावित कर सकती है।

Effects of diabetes on the body and organs