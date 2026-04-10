Heart Failure Symptoms: हार्ट फेलियर की आखिरी स्टेज क्या होती है? जानिए डॉक्टर से पूरा सच

Heart Failure Symptoms: जब दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वह शरीर की जरूरत के मुताबिक खून पंप नहीं कर पाता, तो इसे एंड-स्टेज हार्ट डिजीज कहा जाता है। यह हार्ट फेलियर का सबसे गंभीर रूप होता है। भारत में भी इस बीमारी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. दिलीप रट्टी बताते हैं कि इस स्थिति की एक बड़ी वजह डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी (DCM) है, जिसमें दिल की मांसपेशियां कमजोर और बड़ी हो जाती हैं।