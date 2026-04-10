10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Failure Symptoms: हार्ट फेलियर की आखिरी स्टेज क्या होती है? जानिए डॉक्टर से पूरा सच

Heart Failure Symptoms: एंड-स्टेज हार्ट डिजीज क्या होती है? जानिए इसके लक्षण, कारण और कब जरूरी होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, डॉक्टर की आसान भाषा में सलाह।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 10, 2026

Heart Failure Symptoms

Heart Failure Symptoms (Photo- gemini ai)

Heart Failure Symptoms: जब दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वह शरीर की जरूरत के मुताबिक खून पंप नहीं कर पाता, तो इसे एंड-स्टेज हार्ट डिजीज कहा जाता है। यह हार्ट फेलियर का सबसे गंभीर रूप होता है। भारत में भी इस बीमारी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. दिलीप रट्टी बताते हैं कि इस स्थिति की एक बड़ी वजह डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी (DCM) है, जिसमें दिल की मांसपेशियां कमजोर और बड़ी हो जाती हैं।

डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या है?

डॉ. दिलीप रट्टी के अनुसार, DCM में दिल का मुख्य हिस्सा (लेफ्ट वेंट्रिकल) फैल जाता है और सही से खून पंप नहीं कर पाता। धीरे-धीरे यह हार्ट फेलियर में बदल सकता है। इसके कारण जेनेटिक (परिवार में बीमारी होना), वायरल इंफेक्शन, ज्यादा शराब का सेवन, दूसरी बीमारियां हो सकते हैं।

किन लक्षणों को नजरअंदाज न करें?

यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है, इसलिए लोग अक्सर शुरुआत में ध्यान नहीं देते। लेकिन सांस फूलना, बहुत ज्यादा थकान, पैरों में सूजन, दिल की धड़कन तेज होना, रोज के काम करने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें तो सावधान रहें। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिल शरीर में सही से ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंचा पाता।

क्या दवाइयां काफी होती हैं?

शुरुआत में डॉक्टर दवाइयों से इलाज करते हैं, जैसे BP कंट्रोल की दवाएं और हार्ट की दवाएं। लेकिन डॉ. दिलीप रट्टी कहते हैं कि कई मामलों में दवाइयों से भी फायदा नहीं होता।

कब जरूरत पड़ती है हार्ट ट्रांसप्लांट की?

जब दिल पूरी तरह कमजोर हो जाए और दवाइयों से भी राहत न मिले, तब हार्ट ट्रांसप्लांट ही आखिरी और सबसे असरदार इलाज होता है। इसमें खराब दिल को निकालकर नया, स्वस्थ दिल लगाया जाता है।

हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है?

इस प्रक्रिया से पहले मरीज की पूरी जांच होती है। अगर मरीज फिट होता है, तो डोनर दिल मिलने पर ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद मरीज को नियमित चेकअप कराना होता है। जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। शरीर को नए दिल को स्वीकार करने के लिए खास दवाएं दी जाती हैं।

ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी कैसी होती है?

डॉ. दिलीप रट्टी के मुताबिक, सही देखभाल और दवाइयों के साथ मरीज फिर से सामान्य जिंदगी जी सकता है। कई लोग ट्रांसप्लांट के बाद 10 साल या उससे ज्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं। एंड-स्टेज हार्ट डिजीज बहुत गंभीर है, लेकिन समय पर पहचान और सही इलाज से जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर लक्षण दिखें तो देर न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

भारतीयों में Heart Attack का खतरा पहचानने में फेल हो रहे रिस्क कैलकुलेटर, 80% केस में नहीं मिला अलर्ट, स्टडी में खुलासा
स्वास्थ्य
heart attack symptoms

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Apr 2026 05:56 pm

Hindi News / Health / Heart Failure Symptoms: हार्ट फेलियर की आखिरी स्टेज क्या होती है? जानिए डॉक्टर से पूरा सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Salt Side Effects: रोज ज्यादा नमक खा रहे हैं? शरीर पर पड़ सकते हैं ये गंभीर असर, ऐसे करें कंट्रोल

Salt Side Effects
स्वास्थ्य

Digestion Improve Tips: लंच के बाद गैस और भारीपन? सौंफ, अजवाइन और जीरा का ऐसे करें सेवन, मिल सकता है तुरंत आराम

Digestion Improve Tips
स्वास्थ्य

Milk and Parkinson Risk: क्या रोज दूध पीने से 20% बढ़ सकता है पार्किंसन का रिस्क? 6 लाख लोगों पर हुई स्टडी

Milk and Parkinson Risk
स्वास्थ्य

Pentastomiasis: इस खतरनाक बीमारी में नाक से निकलने लगते हैं कीड़े! डॉक्टर से जानें कारण, लक्षण और बचाव

Pentastomiasis
स्वास्थ्य

Retinal Diseases: आंखों की रोशनी बचाने की आ सकती है नई तकनीक! क्या भारतीय मरीजों को मिलेगा इसका फायदा

Retinal Diseases
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.