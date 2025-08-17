Energy Drinks Banned: इस गांव में एनर्जी ड्रिंक किया बैन, जानिए क्यों लिया ये फैसला

Energy Drinks Banned: पंजाब का एक छोटा सा गांव, संगरूर जिले के उपली गांव की पंचायत ने युवाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा पहल किया है, जहां एनर्जी ड्रिंक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इस फैसले का मुख्य कारण बच्चों की इन ड्रिंक्स की ओर बढ़ती लत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। साथ ही सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वे एनर्जी ड्रिंक्स जैसे पेय न बेचें। आइए जानते हैं क्या कारण है एनर्जी ड्रिंक बैन करने का मुख्य कारण और स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है एनर्जी ड्रिंक।