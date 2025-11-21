खट्टी डकार या फिर गले में जलन… इसे गैस समझकर न टालें, हो सकता है Cancer का शुरूआती संकेत

एसिड रिफ्लक्स को हल्के में न लें। बार-बार होने वाली एसिडिटी कभी भी Barrett’s में बदल सकती है। लंबे समय से GERD है? तो डॉक्टर एंडोस्कोपी करने की सलाह दे सकते हैं। इससे शुरुआती बदलाव पकड़ में आ जाते हैं। सोने से 2–3 घंटे पहले खाना न खाएं। फुल स्टमक होकर न सोएं। बहुत तला, मसालेदार, खट्टा, या ओवरईटिंग से बचें, और वजन नियंत्रण में रखें। साथ ही दाईं करवट न सोएं एसिड ऊपर आता है। स्ट्रेस कम करें और नींद पूरी लें। ये दोनों चीजें रिफ्लक्स को तेजी से बढ़ाती हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी रिफ्लक्स को बढ़ाती है।