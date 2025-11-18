Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

4 साल के बच्चे को हुआ कैंसर, कुछ हफ्तों बाद मां को भी हुई गंभीर बीमारी

4 साल के एक मासूम बच्चे को कैंसर हो गया, जो परिवार के लिए काफी दुखद खबर है। लेकिन इस दुखद खबर के कुछ हफ्तों बाद ही इस परिवार को एक और दिल दहलाने वाली खबर मिली। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 18, 2025

Raffi

राफी स्टार्कोविट्ज़ (Photo - @JonnyH3232 on social media)

ब्रिटेन में रहने वाले एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके 4 साल के बेटे को कैंसर हो गया। हम बात कर रहे हैं राफी स्टार्कोविट्ज़ (Raffi Starkowitz) की, जो हर्टफोर्डशायर (Hertfordshire) के बुशे (Bushey) में अपने परिवार के साथ रहता है। इसी साल मार्च में जब उसने अचानक ही लड़खड़ाकर चलना शुरू किया, तो उसके परिवार को लगा कि उसे कान का इंफेक्शन या वायरल हुआ होगा। जब जांच कराई तो पता चला कि राफी को ग्रुप 3 लार्ज सेल एनाप्लास्टिक मेडुलोब्लास्टोमा है, जो एक तरह का कैंसर है। अप्रैल में इस बात का पता चला।

कुछ हफ्तों बाद लगा एक और झटका

राफी को कैंसर होने की खबर मिलने से पहले ही परिवार काफी दुखी था। कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें एक और झटका लगा। राफी की माँ निक्की स्टार्कोविट्ज़ (Nicky Starkowitz) को भी जांच में कैंसर का पता चला। जांच में पता चला कि निक्की को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है।

माँ-बेटे साथ ले रहे हैं इलाज

निक्की और राफी को कैंसर होने से परिवार को बड़ा झटका लगा है। राफी के पिता नील स्टार्कोविट्ज़ (Neil Starkowitz) और 10 वर्षीय बहन एला (Ella) और 7 वर्षीय बहन ताल्या (Talya) के लिए यह काफी मुश्किल समय है, लेकिन सभी मिलकर पूरी हिम्मत के साथ इसका सामना कर रहे हैं। निक्की और राफी साथ में इलाज ले रहे हैं। सर्जरी के ज़रिए राफी के दिमाग से ट्यूमर तो हटा दिया गया है और कैंसर भी काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वहीं निक्की ने भी मास्टेक्टॉमी करा ली है और वह रिकवर कर रही है।

हिम्मत से कर रहे हैं दोनों बीमारी से लड़ाई

कीमोथैरेपी से राफी के बाल झड़ गए है, लेकिन वह पूरी हिम्मत से इस बीमारी से लड़ रहा है। निक्की के लिए यह काफी मुश्किल परिस्थिति है क्योंकि उसे न सिर्फ अपनी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इस मुश्किल परिस्थिति में वह अपने बेटे का भी ख्याल रख रही है।

परिवार ने GoFundMe पर शुरू किया अभियान

राफी का पूरा इलाज काफी महंगा है। ऐसे में उसके परिवार ने GoFundMe पर 'Rally for Raffi' अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और अब तक 200,000 पाउंड (करीब 2.3 करोड़ रूपए) जमा हो चुके हैं। लोगों के सपोर्ट से राफी का परिवार काफी खुश है और वह इस अभियान के ज़रिए और राशि जमा करना जारी रखेंगे। इससे पहले अप्रैल में भी एक फंडरेज़र से 16,000 पाउंड (करीब 18 लाख रूपए) जमा हुए थे। फंडरेज़र अभियान के साथ ही राफी का परिवार सभी से उसके और निक्की के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की भी अपील कर रहा है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने कॉफी-फलों-बीफ से हटाया टैरिफ, जानिए भारत पर क्या पड़ेगा असर
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

18 Nov 2025 11:27 am

Published on:

18 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / World / 4 साल के बच्चे को हुआ कैंसर, कुछ हफ्तों बाद मां को भी हुई गंभीर बीमारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स पर हमले की तैयारी में ट्रंप! बढ़ सकता है तनाव

Donald Trump
विदेश

Chicken Yoga: चल पड़ा है डायपर पहनीं मुर्गियों के बीच योग क्लास का नया ट्रेंड

Chicken Yoga
Patrika Special News

शेख हसीना के करीबी का दावा, यूनुस चाहते हैं बांग्लादेश में सिविल वॉर

Mohibul
विदेश

पहले 4 साल के बच्चे, फिर मां को भी हुआ कैंसर, महिला बोली- दिल टूट जाता है देखकर, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा…

विदेश

फिर सुलग रहा बांग्लादेश, हसीना को मिली मौत की सजा, लीग ने आज बुलाया है बंद

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.