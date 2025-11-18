4 साल के बच्चे को हुआ कैंसर, कुछ हफ्तों बाद मां को भी हुई गंभीर बीमारी

राफी स्टार्कोविट्ज़ (Photo - @JonnyH3232 on social media)
ब्रिटेन में रहने वाले एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके 4 साल के बेटे को कैंसर हो गया। हम बात कर रहे हैं राफी स्टार्कोविट्ज़ (Raffi Starkowitz) की, जो हर्टफोर्डशायर (Hertfordshire) के बुशे (Bushey) में अपने परिवार के साथ रहता है। इसी साल मार्च में जब उसने अचानक ही लड़खड़ाकर चलना शुरू किया, तो उसके परिवार को लगा कि उसे कान का इंफेक्शन या वायरल हुआ होगा। जब जांच कराई तो पता चला कि राफी को ग्रुप 3 लार्ज सेल एनाप्लास्टिक मेडुलोब्लास्टोमा है, जो एक तरह का कैंसर है। अप्रैल में इस बात का पता चला।
राफी को कैंसर होने की खबर मिलने से पहले ही परिवार काफी दुखी था। कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें एक और झटका लगा। राफी की माँ निक्की स्टार्कोविट्ज़ (Nicky Starkowitz) को भी जांच में कैंसर का पता चला। जांच में पता चला कि निक्की को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है।
निक्की और राफी को कैंसर होने से परिवार को बड़ा झटका लगा है। राफी के पिता नील स्टार्कोविट्ज़ (Neil Starkowitz) और 10 वर्षीय बहन एला (Ella) और 7 वर्षीय बहन ताल्या (Talya) के लिए यह काफी मुश्किल समय है, लेकिन सभी मिलकर पूरी हिम्मत के साथ इसका सामना कर रहे हैं। निक्की और राफी साथ में इलाज ले रहे हैं। सर्जरी के ज़रिए राफी के दिमाग से ट्यूमर तो हटा दिया गया है और कैंसर भी काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वहीं निक्की ने भी मास्टेक्टॉमी करा ली है और वह रिकवर कर रही है।
कीमोथैरेपी से राफी के बाल झड़ गए है, लेकिन वह पूरी हिम्मत से इस बीमारी से लड़ रहा है। निक्की के लिए यह काफी मुश्किल परिस्थिति है क्योंकि उसे न सिर्फ अपनी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इस मुश्किल परिस्थिति में वह अपने बेटे का भी ख्याल रख रही है।
राफी का पूरा इलाज काफी महंगा है। ऐसे में उसके परिवार ने GoFundMe पर 'Rally for Raffi' अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और अब तक 200,000 पाउंड (करीब 2.3 करोड़ रूपए) जमा हो चुके हैं। लोगों के सपोर्ट से राफी का परिवार काफी खुश है और वह इस अभियान के ज़रिए और राशि जमा करना जारी रखेंगे। इससे पहले अप्रैल में भी एक फंडरेज़र से 16,000 पाउंड (करीब 18 लाख रूपए) जमा हुए थे। फंडरेज़र अभियान के साथ ही राफी का परिवार सभी से उसके और निक्की के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की भी अपील कर रहा है।
