ट्रंप ने कॉफी-फलों-बीफ से हटाया टैरिफ, जानिए भारत पर क्या पड़ेगा असर

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का 'टैरिफ वॉर' अभी भी दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाए हुए हैं, जिससे न उन देशों को नुकसान हो रहा है, बल्कि अमेरिकी जनता को भी नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने कई चीज़ों पर टैरिफ लगाए हैं, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने इस मामले में यू-टर्न ले लिया है। ट्रंप ने कॉफी, फलों और बीफ से टैरिफ हटाने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने फलों के ज्यूस, मसालों और कुछ उर्वरकों से भी टैरिफ हटा दिए हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।