ट्रंप ने कॉफी-फलों-बीफ से हटाया टैरिफ, जानिए भारत पर क्या पड़ेगा असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉफी, फलों और बीफ से टैरिफ हटाने का फैसला लिया है। क्या है इसकी वजह और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 15, 2025

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का 'टैरिफ वॉर' अभी भी दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाए हुए हैं, जिससे न उन देशों को नुकसान हो रहा है, बल्कि अमेरिकी जनता को भी नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने कई चीज़ों पर टैरिफ लगाए हैं, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने इस मामले में यू-टर्न ले लिया है। ट्रंप ने कॉफी, फलों और बीफ से टैरिफ हटाने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने फलों के ज्यूस, मसालों और कुछ उर्वरकों से भी टैरिफ हटा दिए हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्यों हटाया टैरिफ?

ट्रंप ने जिन-जिन चीज़ों से टैरिफ हटाया है, उनका अमेरिका में काफी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों को दूसरे देशों से आयात किया जाता है, लेकिन टैरिफ की वजह से अमेरिकी जनता पर इसका दबाव बढ़ रहा है और देश में महंगाई भी बढ़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह बड़ा झटका था और इसी वजह से इन चीज़ों से टैरिफ हटाया गया है।

भारत पर क्या पड़ेगा असर?

ट्रंप के इस फैसले से भारत (India) को काफी फायदा होगा। भारत, अमेरिका को हर साल लगभग 2-3 लाख टन कॉफी एक्सपोर्ट करता है। पहले टैरिफ के कारण भारतीय कॉफी महंगी हो गई थी, जिससे अमेरिका में इसकी मांग घट गई थी। अब टैरिफ हटने से कीमतें सस्ती होंगी, जिससे अमेरिका में एक बार फिर भारतीय कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। फलों की बात करें, तो टैरिफ हटने से भारत के आम, केला, अंगूर और अनानास जैसे फलों का अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वहीं भारत की बीफ इंडस्ट्री को भी इसका फायदा मिलेगा और टैरिफ हटने के बाद अमेरिका में भारत के सस्ते बीफ की मांग बढ़ने की संभावना है।

