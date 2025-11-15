मिनीबस और ट्रक का भीषण एक्सीडेंट, रूस में 7 लोगों की मौत और 15 घायल

Road accident in Russia (Representational Photo)
रूस (Russia) में एक भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला देखने को मिला है। यह हादसा शुक्रवार को देश के पर्म (Perm) क्षेत्र में चेरेपाखी (Cherepakhi) गांव के पास एक हाईवे पर हुई। यात्रियों से भरी एक मिनीबस की टक्कर एक ट्रक से होने की वजह से यह रोड एक्सीडेंट हुआ। दोनों व्हीकल्स के बीच हुई टक्कर इतनी जोर की थी कि मिनीबस को काफी नुकसान हुआ। इस रोड एक्सीडेंट से हाहाकार मच गया।
रूस के पर्म क्षेत्र में चेरेपाखी गांव के पास हाईवे पर हुई मिनीबस और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कुछ लोगों ने तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
इस रोड एक्सीडेंट में 15 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार मिनीबस के दूसरी लेन में घुसने की वजह से उसकी ट्रक से टक्कर हुई। मिनीबस ड्राइवर से इस मामले में पूछताछ की जा रही है, जिससे रोड एक्सीडेंट का बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के मामले बढ़ रहे हैं। हर साल इन रोड एक्सीडेंट्स में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं।
