मिनीबस और ट्रक का भीषण एक्सीडेंट, रूस में 7 लोगों की मौत और 15 घायल

रूस (Russia) में एक भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला देखने को मिला है। यह हादसा शुक्रवार को देश के पर्म (Perm) क्षेत्र में चेरेपाखी (Cherepakhi) गांव के पास एक हाईवे पर हुई। यात्रियों से भरी एक मिनीबस की टक्कर एक ट्रक से होने की वजह से यह रोड एक्सीडेंट हुआ। दोनों व्हीकल्स के बीच हुई टक्कर इतनी जोर की थी कि मिनीबस को काफी नुकसान हुआ। इस रोड एक्सीडेंट से हाहाकार मच गया।