Excessive Thirst Causes : इन 3 बीमारियों का कारण हो सकता है पानी पीने के बाद भी प्यास लगना

क्यों लगती है बार बार प्यास : Why do you feel thirsty all the time Excessive Thirst Causes : पॉलीडिप्सिया के कारण पानी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्यास लगना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यदि बार-बार प्यास लगती है, तो यह पॉलीडिप्सिया (Polydipsia) की स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में, प्यास कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक लगातार बनी रह सकती है। इसमें पानी पीने के बावजूद प्यास का शांत होना संभव नहीं होता।

Excessive Thirst Causes : हाइपोकैलिमिया के कारण जब रक्त में पोटैशियम का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो इसे हाइपोकैलिमिया कहा जाता है। इस स्थिति में मरीजों को बार-बार प्यास लगती है। उल्टी, दस्त, और कुछ दवाओं के सेवन से पोटैशियम का स्तर प्रभावित हो सकता है। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो प्यास की भावना और भी बढ़ सकती है।

Excessive Thirst Causes :डायबिटीज इन्सिपिडस के कारण डायबिटीज इन्सिपिडस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगातार प्यास लगती रहती है। पानी पीने के बावजूद भी प्यास की भावना कम नहीं होती। इस रोग में किडनी, संबंधित ग्रंथियों और हार्मोनों पर असर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में यूरीन का उत्पादन होता है। यही कारण है कि बार-बार प्यास लगने की समस्या उत्पन्न होती है।