बच्चों में बढ़ रहा है इस बीमारी का खतरा, WHO ने जारी की चेतावनी, जानिए इसके लक्षण और इलाज

क्या है WHO की रिपोर्ट : What is the WHO report मीजल्स की घटनाओं में वैश्विक स्तर पर 20 फीसदी तक की वृद्धि देखने को मिली है। 2023 में खसरे के 10.3 मिलियन मामले दर्ज हुए थे। जिसमें अनुमान के अनुसार मौतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 8 फीसदी तक बढ़ गई है।

खसरा के लक्षण : Symptoms of Measles खसरा में लक्षणों की बात कि जाए तो इसमें बुखार होना, सूखी खांसी आना, नाक का बहना या बंद होना, आंखों का जलना और लाल पड़ना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, मुंह के अंदर सफेद दाग जैसे कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं।